Алматинцы начали новый сбор подписей против бетонных плит на арыках

В Алматы запустили повторную петицию против практики закрытия открытой арычной системы бетонными плитами. Инициатива адресована акимату и маслихату Алматы, а также Министерству экологии и природных ресурсов. Первая петиция появилась на Epetition.kz 9 июля, однако, по словам авторов, она не прошла модерацию. Теперь инициативу опубликовали повторно, чтобы официально собрать мнение горожан.

Авторы считают открытые арыки важной частью городской инфраструктуры. По их мнению, они помогают отводить дождевые и талые воды, поливать зелёные насаждения и поддерживать микроклимат Алматы. Закрытие арыков бетонными плитами, как утверждается в петиции, может повысить риск подтоплений и негативно сказаться на состоянии деревьев. В акимате ранее заявляли, что город не отказывается от арычной системы. По версии властей, её основная функция по отводу воды сохраняется, а проводимые работы должны сделать систему безопаснее и надёжнее.

На момент подготовки материала петиция собрала 75 подписей. Для её дальнейшего рассмотрения необходимо набрать 50 тысяч подписей в течение шести месяцев после публикации.