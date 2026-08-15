3,5 тонны мясной продукции представили на ярмарке в Актобе

В коммунальном рынке «Табыс» города Актобе прошла ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей Мартукского, Иргизского и Шалкарского районов.

На ярмарке производители представили в общей сложности 3,5 тонны мясной продукции и более 1,4 тонны молочной продукции. Товары продавались по ценам на 15–20 процентов ниже рыночных.

Жителям города и гостям были предложены не только мясо и молочная продукция, но и товары, произведённые в рамках проекта «Ауыл аманаты».

Главное преимущество ярмарки — прямой путь продукции от производителя к потребителю. Это позволяет населению приобретать качественные и натуральные продукты по выгодным ценам, а сельхозпроизводителям — реализовывать свою продукцию напрямую.

Подобные ярмарки будут проводиться каждую субботу до конца 2026 года. Мероприятия направлены на обеспечение продовольственной безопасности, стабилизацию цен на рынке, поддержку отечественных производителей и увеличение доли местной продукции.