1 миллиард и высокий забор: Почему затянулась реконструкция главной площади Семея

Центральную площадь Семея разобрали три месяца назад. Демонтированы два фонтана, привычное городское пространство огорожено, а сама реконструкция так и не началась. Три дня назад стартовали подготовительные работы. Общественные слушания, которые аким города обещал провести после претензий активистов, так и не состоялись. Между тем на проект предварительно планируют направить около 1 млрд. тенге. Почему управленческие решения забрали у горожан фонтаны в самое жаркое лето, выяснял корреспондент BAQ.KZ.

Месяцы ожидания

В начале мая этого года центральную площадь Семея огородили и стали готовить её к реконструкции. Только после демонтажа брусчатки и главных конструкций стало известно о том, что её хотят «пересмотреть», концептуально изменить и превратить в современное общественное пространство. Предполагалось, что вместо привычной площади появится многофункциональный сквер с зелёными зонами, сухим фонтаном, амфитеатрами, перголами, дополнительным освещением и другими элементами.

Но прошло больше трёх месяцев, а ожидаемого преображения горожане пока не увидели. Лишь три дня назад сюда завезли технику и начали проводить первые подготовительные работы.

Площадь хотели обновить ко дню города, который ежегодно отмечают в конце сентября, сделать подарок семейчанам. Но, учитывая масштаб работ, явить такое чудо будет невероятно сложно.

Сегодня вместо привычного места отдыха в самом центре Семея - огороженная территория. Кстати, высокий забор соорудили весьма оперативно, что отметили горожане. За несколько дней площадь наглухо закрыли, часть тротуара стала недоступной. То, что происходит внутри, хорошо видно с верхних этажей городского и областного акиматов, которые расположены по периметру.

Фото Альбина Халел

Лето в Семее выдалось знойным и засушливым. В условиях высокой температуры фонтаны в центре города - это не просто декоративный элемент городской архитектуры, а часть комфортной среды и возможность охладиться. У горожан возникает вполне естественный вопрос: зачем было начинать демонтаж так рано, если основные работы всё равно не последовали?

Площадь разобрали, а слушаний нет

Есть и ещё одна проблема, которая делает ситуацию особенно неоднозначной.

Ранее мы уже рассказывали о том, что общественные слушания по проекту реконструкции должны были пройти после того, как представители общественности обратились к городским властям и посоветовали обсудить проект с горожанами.

Тогда аким Семея Адлет Кожанбаев признал необходимость такого обсуждения и заявил, что оставшаяся часть работ будет проводиться в соответствии с учётом мнений народа. Однако прошло время, а общественных слушаний по-прежнему нет.

Для горожан это выглядит как ситуация, в которой общественное обсуждение превращается не в способ определить параметры проекта до начала работ, а в формальную процедуру, которая должна состояться уже после того, как значительная часть решений фактически принята. Именно это больше всего беспокоит активистов.

Фото Альбина Халел

Член общественного совета города Семей Амантай Утельбаев, в былые годы возглавлявший городской отдел ЖКХ, рассказал нам, что за всё лето акимат провёл лишь одну встречу, на которой пообещали провести слушания и представили примерный план проекта, с которым, кстати, не все были согласны.

«Если от власти будет инициатива, мы всегда на связи и готовы пойти на встречу. А пока неизвестно, как будет проходить конкурсная процедура, нам не показали и готовый проект с учётом экспертизы. А что касается нового видения, то многие не согласны с концепцией. Одна из самых больших площадей в Казахстане превращается в сквер с амфитеатором. Зачем это? А как же шествия, парады, мероприятия?», - задаёт вопрос Амантай Утельбаев.

Его коллега по общественной работе, член областного общественного совета и почётный строитель Казахстана Николай Исаев выступает против реконструкции Центральной площади в Семее, критикуя снос дорогостоящих фонтанов и отсутствие предварительных общественных обсуждений с горожанами. Сейчас он готовит обращение в Генеральную прокуратуру и ряд ведомств. Таким образом он призывает обратить внимание на проблему, с которой столкнулся город и горожане.

Фото Альбина Халел

По его словам, Центральная площадь Семея – одна из самых больших в Казахстане - 4,2 гектара, размеры - 400 на 100 метров. Она спроектирована в лучших традициях советского архитектурного планирования, а сегодня соответствует современным урбанистическим стандартам.

«Какой толк от обсуждений, если уже ничего нельзя поменять? В своё время её выдвигали на госпремию. Да, стандарты поменялись, но площадь должна выполнять своё предназначение. На то она и площадь», - говорит Николай Исаев.

Около миллиарда - на новую площадь

На момент первой и пока единственной встречи с общественностью, которая прошла в первых числах июня, по вопросу реконструкции было известно, что проект ещё не прошёл государственную экспертизу, а значит, стоимость проекта была неизвестна.

При этом речь идёт не о благоустройстве или замене брусчатки. Здесь хотят поменять абсолютно всё. Это серьёзный бюджетный проект, который должен изменить одно из наиболее заметных общественных пространств областного центра.

Фото Альбина Халел

Поэтому желание жителей понимать, на что именно будут потрачены эти деньги, что именно построят, и почему было принято то или иное архитектурное решение, вполне объяснимо.

Власти, со своей стороны, подчёркивают: окончательная стоимость и параметры проекта будут определены после прохождения необходимых процедур.

На вопрос о финансировании аким Семея в начале лета не дал точного ответа. Говорилось о возможности взять деньги из специального фонда.

Фото Альбина Халел

Общественник Амантай Утельбаев рассказал, что на последней сессии городского маслихата во время уточнения бюджета была озвучена сумма в 1 миллиард тенге по линии ЖКХ на реконструкцию центральной пощади и подсветку домов.

В городском отделе экономики и бюджетного планирования в ответ на вопрос о бюджете проекта подтвердили, что пока на работы заложен 1 миллиард тенге. Но финансирования ещё не было.

«Нужно было подготовить коммуникации».

В городском акимате объясняют затянувшееся бездействие необходимостью предварительной подготовки коммуникаций. С инженерной точки зрения это вполне может быть обоснованным аргументом. Если реконструкция предполагает новый фонтан, освещение, системы полива, туманообразования, дополнительные инженерные сети и другие элементы, соответствующие коммуникации действительно необходимо подготовить заранее.

«В настоящее время на Центральной площади ведут подготовительные работы к ремонту. В частности, проводится подготовка системы ливневой канализации, на объект завозят необходимую технику и материалы. В течение недели на площади начнутся ремонтные работы. В настоящее время проводится корректировка проекта, поэтому окончательная сумма будет определена после завершения всех необходимых расчетов», - сообщили на наш запрос в пресс-службе акимата города Семей.

Но именно здесь возникает следующий вопрос: почему нельзя было выполнить значительную часть подготовительных работ таким образом, чтобы максимально сохранить возможность пользоваться площадью до начала основных строительных работ? Особенно, если учесть, что летний сезон в Семее короткий, а жара - вовсе не редкость.И этот разрыв между административной логикой и повседневным восприятием горожан сегодня становится главным источником раздражения.

Стоит отметить, что центральная площадь, и, особенно, фонтаны, всегда оказываются под прицелом внимания новой власти в Семее. Каждый новый аким старается засвидетельствовать своё управление через эти объекты. В итоге - ремонты, переделки, пересадки. Но этот случай по масштабу «недоступности» площади для населения превзошёл всех предыдущих управленцев.



Один их самых громких скандалов грянул в 2011 году, когда власть приняла единоличное решение пересадить больше десятка старинных елей в другое место, чтобы открыть дополнительное пространство. Эти ели так и не прижились на острове Мира, они засохли. Затем было несколько громких переделок в бытность акима ВКО Даниала Ахметова, который инициировал на освобождённом месте строительство ещё одного фонтана. Так их стало два на одном пространстве.

Кстати, в прошлом году на окраине Семея появилась новая площадь. Её открыли в День республики. Во сколько она обошлась, и кто именно её оплатил, до сих пор не известно. Последние массовые городские мероприятия и концерты проходят именно там. У горожан складывается ощущение, что власти предусмотрительно перенесли шумно-праздничную локацию на окраину, так сказать, подготовили альтернативную площадку. А между тем, добираться туда совсем не просто. Особенно из других окраин Семея. Центральная площадь была настоящим удобным местом притяжения.