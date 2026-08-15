17 лет в международном розыске: участник убийства в Алматы получил 15 лет тюрьмы

Спустя 17 лет после совершения резонансного убийства в Алматы суд вынес приговор одному из участников преступления. Ю. Юсупов, который долгие годы скрывался в Европе под измененными анкетными данными, получил 15 лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, Юсупов вместе с сообщником А. Коваленко подкараулил мужчину возле дома на улице Фурманова. В потерпевшего несколько раз выстрелили. От полученных ранений он скончался на месте.

После преступления Юсупов покинул Казахстан и был объявлен в международный розыск.

Его сообщник Коваленко вскоре также оказался под следствием. Летом 2008 года его задержали после вооруженного инцидента в зоне отдыха «Старая крепость» в Капшагае, где погиб сотрудник полиции и еще четверо человек получили тяжелые ранения. В 2009 году Коваленко приговорили к 23 годам лишения свободы.

Тем временем Юсупов продолжал скрываться за границей. По данным правоохранительных органов, он находился в нескольких европейских странах и использовал измененные персональные данные. Также его разыскивали правоохранительные органы Кыргызстана в связи с убийством владельца автомойки в Бишкеке в 2007 году.

В августе 2025 года Юсупова задержали при пересечении границы Литвы. В ноябре того же года по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана его экстрадировали на родину.

В июле 2026 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы признал Юсупова виновным в пособничестве в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы.

В Генеральной прокуратуре отметили, что возвращение обвиняемого стало результатом взаимодействия с зарубежными правоохранительными органами и использования механизмов международного розыска.

«Закон и Порядок» предполагают неотвратимость ответственности. Как отмечают в прокуратуре, нахождение за пределами страны, смена персональных данных или длительный срок розыска не должны позволять скрываться от правосудия.

Работа по установлению местонахождения и возвращению в Казахстан лиц, скрывающихся от правосудия, будет продолжена.