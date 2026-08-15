В Актау вынесли приговор главному специалисту отдела сертификации и лицензирования медицинской деятельности департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля.

Как сообщается, суд установил 10 эпизодов получения взяток. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 770 тысяч тенге, при этом отдельные выплаты варьировались от 40 до 150 тысяч тенге.

Один из эпизодов произошел в марте 2025 года. После обращения сотрудников медицинских организаций специалист потребовал 100 тысяч тенге за ускоренное оформление сертификатов. Деньги по его просьбе перевели на банковский счет супруги, после чего необходимые документы были оформлены.

В сентябре того же года за оперативное получение двух сертификатов он получил еще 130 тысяч тенге. На этот раз деньги были перечислены на счет его знакомого.

По делу также проходили трое взяткодателей. Они признали свою вину. Двум из них суд назначил штрафы в размере 12,7 млн и 5 млн тенге, еще одна осужденная должна выплатить 600 тысяч тенге.

Сам подсудимый признал вину и просил не назначать ему наказание в виде лишения свободы, ссылаясь на наличие четырех несовершеннолетних детей.

Однако суд признал его виновным по статье 366 УК РК «Получение взятки» и назначил шесть лет лишения свободы. Наказание он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.