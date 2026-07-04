1 225 единиц специтехники задействовали в Алматы для ликвидации последствий ливня

В течение дня 4 июля в Алматы выпало 10 мм осадков, при этом наиболее интенсивный дождь наблюдался с 15:00 до 16:00, когда выпало 7 мм осадков. Всего осадки с грозой продолжались с 14:00 до 17:00. Об этом сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города.

Для оперативного реагирования на возможные локальные подтопления было организовано усиленное дежурство коммунальных служб. В работе были задействованы 104 единицы специализированной техники, 74 мотопомпы, 12 ассенизаторских машин, 75 оперативных бригад, в состав которых вошли 425 дорожных рабочих. Кроме того, было подготовлено 2,3 тыс. мешков с песком. Дополнительно дежурство несли Служба спасения города и подразделения ДЧС.

Всего в течение дня на территории города было зафиксировано 26 участков локальных подтоплений. По состоянию на 20:00 коммунальные службы полностью устранили подтопления на 24 участках, работы продолжаются еще на двух участках.

В течение суток на содержании улично-дорожной сети были задействованы 3 080 дорожных рабочих и 1 225 единиц специализированной техники.

По прогнозу синоптиков, 5 и 6 июля в Алматы ожидается переменная облачность без осадков. Коммунальные службы продолжают работу в штатном режиме и готовы к оперативному реагированию в случае изменения погодных условий.