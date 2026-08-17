Воспитывать ребенка в одиночку и одновременно решать жилищный вопрос непросто. Однако в Казахстане в 2026 году существуют несколько механизмов государственной поддержки, которыми могут воспользоваться неполные семьи. При этом статус «одинокой матери» автоматически не означает предоставление бесплатной квартиры или одобрение ипотеки. Вид поддержки зависит от дохода семьи, наличия или отсутствия собственного жилья, состава семьи и требований конкретной программы.

С чего начать решение жилищного вопроса

По данным Homsters.kz, в первую очередь необходимо проверить, есть ли возможность встать на учет в качестве нуждающегося в жилье. В настоящее время жилищный учет ведется через централизованную электронную систему.

Постановка на жилищный учет сама по себе не означает, что квартира будет предоставлена сразу. Это первый шаг, который дает гражданину возможность претендовать на предусмотренные государством меры жилищной поддержки.

Поэтому матери, которая самостоятельно воспитывает ребенка, прежде всего стоит оценить свои жилищные условия, состав семьи и доход, чтобы определить, какие именно меры поддержки ей доступны.

На какую поддержку может рассчитывать неполная семья

Один из вариантов – государственное арендное жилье. Такое жилье предоставляется гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. При его распределении учитываются установленные категории социального приоритета и обстоятельства семьи.

Еще одна возможность – субсидирование арендной платы за жилье в частном секторе. В этом случае государство помогает компенсировать часть стоимости аренды. Однако для участия в программе необходимо относиться к установленной категории получателей, состоять на учете как нуждающийся в жилье и соответствовать требованиям по уровню дохода.

Можно ли участвовать в льготной ипотеке

Неполная семья может приобрести жилье с помощью действующих программ Отбасы банк. Однако сам по себе статус одинокой матери не является основанием для автоматического одобрения ипотеки.

Банк оценивает доход заявителя, его платежеспособность, наличие первоначального взноса и другие требования, установленные конкретной программой.

Поэтому перед подачей заявки на ипотеку стоит заранее рассчитать ежемесячный доход, допустимую кредитную нагрузку и размер первоначального взноса.

Жилищный сертификат может помочь с первоначальным взносом

При оформлении ипотеки первоначальный взнос может стать одним из основных препятствий. В такой ситуации стоит проверить возможность получения жилищного сертификата.

Жилищный сертификат предназначен для покрытия части первоначального взноса по жилищному займу. Категории граждан, которые могут его получить, а также условия предоставления определяются местными исполнительными органами. Поэтому требования могут различаться в зависимости от региона.

Если проблема не в покупке квартиры, а в расходах на ее содержание

Государственная поддержка не ограничивается приобретением жилья. Семьи с низким доходом также могут проверить, имеют ли они право на жилищную помощь.

Жилищная помощь предназначена для частичного возмещения расходов на содержание жилья и оплату коммунальных услуг.

Здесь важно понимать разницу: жилищная помощь не предусматривает предоставление квартиры, а представляет собой финансовую поддержку для покрытия части жилищно-коммунальных расходов семьи.

Что делать одинокой матери

Если собственного жилья нет, прежде всего стоит проверить, имеет ли она право встать на учет в качестве нуждающейся в жилье.

После этого необходимо:

подать заявление на постановку на жилищный учет;

следить за программами предоставления арендного жилья в своем регионе;

проверить возможность получения субсидии на оплату аренды;

выяснить, соответствует ли требованиям действующих программ Отбасы банк;

если недостаточно средств на первоначальный взнос, рассмотреть возможность получения жилищного сертификата;

при низком доходе проверить возможность оформления жилищной помощи.

Ранее мы писали, как молодым казахстанцам подготовиться к покупке собственной квартиры.

С чего лучше начать тем, кто хочет обзавестись собственным жильем? Стоит ли сразу брать ипотеку или сначала укрепить финансовое положение и накопить необходимую сумму? Корреспондент BAQ.kz разобрался, какие шаги стоит сделать молодым людям на пути к собственной квартире.

Читайте также: