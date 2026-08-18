Фиктивный брак ради 50 млн: подполковника КНБ отправили в тюрьму

Военный суд Актюбинского гарнизона приговорил к шести годам лишения свободы бывшего подполковника погранслужбы КНБ по Мангистауской области. Его признали виновным в крупном мошенничестве с жилищными выплатами. По версии суда, в 2022 году офицер расторг свой брак, а затем договорился с многодетной женщиной о фиктивном браке.

За участие в схеме матери четверых детей пообещали 3 млн тенге. После оформления «семьи» офицер подал документы на жилищные выплаты. В марте 2023 года на его счет поступило более 50,1 млн тенге. Позже выяснилось, что брак был расторгнут уже в мае 2024 года. Сам подсудимый вину отрицал. Он утверждал, что между ним и женщиной были отношения, а брак распался из-за ревности.

Однако женщина заявила в суде, что романтических отношений между ними не было, а о полученных миллионах она узнала только во время следствия. Суд лишил офицера воинского звания «подполковник». Кроме того, с него взыскали более 43,3 млн тенге ущерба в пользу погранслужбы КНБ. Приговор пока не вступил в законную силу.