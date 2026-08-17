Как живет тигрица Үміт после выпуска в дикую природу Казахстана
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Специалисты продолжают наблюдать за тигрицей Үміт, выпущенной в дикую природу в Казахстане. Ее перемещения, активность и адаптацию к естественной среде контролируют сразу несколькими способами.
За Үміт следят через GPS
Один из основных инструментов – GPS-мониторинг. Он позволяет дистанционно отслеживать маршруты тигрицы и собирать данные о ее активности.
Параллельно специалисты проводят полевые наблюдения: изучают следы и другие признаки присутствия животного, чтобы понять, как хищница осваивает новую территорию.
Также в местах обитания установлены фотоловушки. Камеры позволяют получать дополнительную информацию о поведении Үміт без непосредственного вмешательства в ее жизнь.
Тигрица осваивает новую территорию
Сейчас Үміт исследует тугайные территории, участки возле воды и естественные места обитания диких животных.
Данные о ее маршрутах и поведении помогают специалистам оценивать, насколько успешно проходит адаптация тигрицы после выпуска в дикую природу.
Наблюдение за Үміт продолжается постоянно.
Как Үміт оказалась в дикой природе
Напомним, 31 июля в резервате «Иле-Балхаш» тигрицу Үміт выпустили в дикую природу. Это произошло впервые более чем за 70 лет после исчезновения тигров с территории Казахстана.
Үміт – амурская тигрица, доставленная из России в мае 2026 года. Перед выпуском она прошла ветеринарное обследование и поведенческие тесты, а также была оснащена спутниковым GPS/GSM-ошейником.
Выпуск стал первым практическим этапом программы по возвращению тигра в его исторический ареал в Казахстане. Конечная цель проекта – сформировать устойчивую популяцию тигров в дельте Или и Южном Прибалхашье.
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