Религиозная одежда в школе: кто ответит за нарушение формы
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В Казахстане родители могут понести ответственность, если ребенок систематически нарушает требования к школьной форме. Об этом заявила первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова на брифинге в СЦК. Журналисты спросили, что будет, если ученик придет в школу в религиозной одежде или головном уборе. В министерстве напомнили: требования к школьной форме определены приказом №26, а нахождение учащихся в головных уборах в зданиях школ не допускается в соответствии с установленными правилами.
Сначала с ребенком и его родителями проведут разъяснительную работу. В случае систематических нарушений последуют меры наказания.
Если ребёнок всё-таки будет нарушать данные требования, за это будут нести ответственность родители или иные законные представители ребёнка, — сообщила Акпарова.
При этом конкретные меры зависят от характера нарушения и норм законодательства. В министерстве также напомнили, что обучение в казахстанских школах носит светский характер. При этом школа не может заставлять родителей покупать форму у конкретного производителя.
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