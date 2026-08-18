Похищение и убийство мастера спорта: шесть человек предстанут перед судом в Шымкенте

В Шымкенте начнут судить шестерых обвиняемых в убийстве мастера спорта по борьбе Василия Колесникова. Материалы дела уже поступили в Специализированный суд по уголовным делам, предварительное слушание назначено на 24 августа.

Колесников погиб 20 января. Сначала произошедшее выглядело как обычное ДТП, которое переросло в массовую драку. Однако позже адвокат заявил, что столкновение могло быть специально подстроено, чтобы заманить мужчину в засаду. На кадрах с места было видно, как несколько человек окружили Колесникова, после чего силой затолкали его в автомобиль и увезли.

По словам адвоката, нападавшие использовали ножи и предмет, похожий на пистолет. Мужчину искали несколько часов. Позже его тело обнаружили в Ордабасинском районе Туркестанской области. По словам адвоката, у погибшего были сломаны руки и ноги. Во время нападения еще один 38-летний мужчина получил ножевые ранения.

Теперь в суде станут известны детали того трагического события.