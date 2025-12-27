В 2025 году бюджет дорожной отрасли в Костанайской области составляет 103 млрд тенге. Это в 2,6 раза больше по сравнению с 2022 годом, передаёт BAQ.KZ.

Так, в 2022 году на данное направление было выделено 39,7 млрд тенге, в 2023 году — 59,7 млрд тенге, а в 2024 году — 73,8 млрд тенге.

Увеличение объёма финансирования позволило комплексно модернизировать дорожную сеть региона. Только в 2025 году было отремонтировано 1 300 километров автодорог. Это в 4,6 раза больше, чем в 2022 году, когда восстановили лишь 280 километров. В текущем году масштаб дорожных работ вырос в разы.

Ремонт охватил не только магистрали и дороги областного значения, но и внутрипоселковые улицы. В 2025 году обновлено 253 уличных участка в 50 населённых пунктах, а также более 400 улиц в 103 населённых пунктах. Это важный шаг, направленный на повышение качества жизни сельских жителей, улучшение безопасности и комфорта передвижения.

Развитие дорожной инфраструктуры региона и далее остаётся одним из приоритетных направлений. Обновлённые дороги — это опора региональной экономики и ключевой фактор укрепления связей между городами и сёлами.