Летающее такси тестируют в Алатау: первые полеты уже скоро

В Алатау проходят тестовые полеты пассажирского воздушного аппарата нового поколения, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В городе Алатау проходят тестовые полеты пассажирского электрического аппарата вертикального взлета и посадки eVTOL компании.

"Испытания проводятся в рамках подготовки к первому в Казахстане и Центральной Азии демонстрационному полету, который запланирован на 19 мая 2026 года", - сообщили в акимате региона.

В настоящее время в Алатау проходит пилотный этап, в ходе которого специалисты тестируют возможности пассажирских воздушных аппаратов нового поколения, системы беспилотной доставки грузов, а также цифровое управление воздушным движением в городской среде.

В проекте принимают участие международные партнеры из Южной Кореи, Италии и Китая.

Организатором демонстрационного полета и тестовых испытаний выступает казахстанская компания Alatau Advance Air Group. Все полеты согласованы с уполномоченными органами и проводятся с соблюдением всех требований безопасности.

Тестовые испытания реализуются в рамках концепции развития городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility).

О проекте Алатау

Город Алатау рассматривается как отдельный инвестиционный и технологический проект, ориентированный на развитие ключевых отраслей, а не на прямую конкуренцию с такими центрами, как Дубай или Сингапур.

Касым-Жомарт Токаев уже подписал Конституционный закон Республики Казахстан "О специальном правовом режиме города Алатау".

Как ранее заявил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, стратегия развития города будет сосредоточена на конкретных приоритетах.

Среди них:

развитие малой авиации и аэротакси;

цифровые активы и криптоэкономика;

обрабатывающая промышленность;

туризм;

транспортно-логистическая инфраструктура.

В частности, в Алатау планируется создать условия для тестирования беспилотной авиации и воздушных перевозок, включая полёты на дальние расстояния.

Уже сформирован пул из 19 инвестиционных проектов на сумму около 600 млрд тенге.

Международный интерес

Проект города Алатау уже вызвал интерес со стороны Южной Кореи. В настоящее время готовится межправительственное соглашение.

Также уже достигнуты предварительные договорённости с рядом компаний, включая Hyundai Green Food, которая рассматривает возможность строительства завода.

Кроме того, в Алатау может появиться кампус одного из ведущих технологических университетов Южной Кореи - KAIST.

