1 400 единиц спецтехники задействовали в уборке снега в Астане
Уже на снежные полигоны вывезли более 1 000 кубометров снега 183 рейсами.
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В связи с обильным снегопадом коммунальные службы столицы работают в усиленном круглосуточном режиме. Снег из города вывозится бесперебойно, передает официальный сайт акимата Астаны.
С утра 28 ноября в борьбе со снегом в городе задействованы свыше 1 400 единиц спецтехники и более 3 300 дорожных рабочих.
В первую очередь от снега очищают основные магистрали и улицы, по которым проходит общественный транспорт. Затем коммунальные службы убирают снег на участках со средней интенсивностью движения, а также во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.
По данным РГП «Казгидромет», в ближайшие дни в столице прогнозируются дождь и снег, туман, гололед, усиление ветра и метели.
Акимат Астаны призывает жителей и гостей города быть внимательными на дорогах и тротуарах, соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при планировании поездок.
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