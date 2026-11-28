В связи с обильным снегопадом коммунальные службы столицы работают в усиленном круглосуточном режиме. Снег из города вывозится бесперебойно, передает официальный сайт акимата Астаны.

С утра 28 ноября в борьбе со снегом в городе задействованы свыше 1 400 единиц спецтехники и более 3 300 дорожных рабочих.

В первую очередь от снега очищают основные магистрали и улицы, по которым проходит общественный транспорт. Затем коммунальные службы убирают снег на участках со средней интенсивностью движения, а также во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

По данным РГП «Казгидромет», в ближайшие дни в столице прогнозируются дождь и снег, туман, гололед, усиление ветра и метели.

Акимат Астаны призывает жителей и гостей города быть внимательными на дорогах и тротуарах, соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при планировании поездок.