В новом выпуске подкаста Trend Talk вместе с политологом-аналитиком Алмасом Аубекеровым и политологом-обозревателем Ильясом Бактыгалиевым обсудили громкие задержания в национальных компаниях, усиление антикоррупционной политики и принцип равенства всех перед законом.

Эксперты оценили, как меняется подход государства к борьбе с коррупцией и какую ответственность должны нести руководители, управляющие национальными активами.

Отдельное внимание уделили цифровизации государственного управления, прозрачности бюджетных расходов, контролю за реализацией крупных инфраструктурных проектов и планам «народной стройки».

Как эти изменения повлияют на экономику страны, кто должен отвечать за нарушения и каких перемен ждать дальше – смотрите в новом выпуске Trend Talk на YouTube-канале BAQ.KZ. Полная версия выпуска уже доступна на канале.