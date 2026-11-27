За семь лет в Казахстане построили и отремонтировали 36,3 тыс. километров автомобильных дорог. Параллельно обновляется железнодорожная сеть: прокладываются новые магистрали, модернизируются старые участки и создаются обходные линии. Масштабная перестройка транспортной инфраструктуры должна не только облегчить поездки внутри страны, но и усилить транзитные возможности Казахстана.

Автомобильные дороги: 36,3 тысячи километров за семь лет

С 2019 по 2025 год в стране завершили строительство, реконструкцию и ремонт 36,3 тыс. километров автодорог. Из них 5,2 тыс. километров пришлись на строительство и реконструкцию, еще 9 тыс. километров – на ремонт республиканской сети. На областных и районных дорогах строительно-ремонтными работами охватили 22,1 тыс. километров.

Среди крупных проектов – автомобильные коридоры Центр – Восток (Астана – Павлодар – Семей), Бейнеу – Акжигит, Таскескен – Бахты, Ушарал – Достык, Кандыагаш – Макат, Талдыкорган – Усть-Каменогорск и Караганда – Алматы.

В 2024 году завершили ряд масштабных дорожных проектов, в том числе реконструкцию трасс Актобе – Кандыагаш, Атырау – Астрахань и Мерке — Бурылбайтал. Тогда же ввели в эксплуатацию мост через Бухтарминское водохранилище протяженностью 19,9 километра, включая мостовую часть длиной 1,3 километра, обход станции Шамалган и тоннель в Туркестанской области.

В 2025 году список завершенных объектов пополнили сразу несколько крупных участков: Калбатау – Майкапшагай протяженностью 405 километров, Кызылорда – Жезказган (192 км), Подстепное – Федоровка (72 км), Курты – Конаев (67 км) и Узынагаш – Отар (42 км).

Отдельно стоит отметить динамику ремонта республиканских трасс. Если в 2019 году работы охватили 1,1 тыс. километров, то в 2025-м — уже 2,4 тыс. километров. На местной дорожной сети объем завершенных строительно-ремонтных работ за тот же период вырос с 2,4 тыс. до 4,1 тыс. километров в год.

Железные дороги: новые маршруты и разгрузка крупных узлов

Не менее масштабные изменения происходят на железнодорожной карте Казахстана. За последние семь лет в стране проложили 911 километров новых путей. Сейчас продолжается строительство еще 800 километров железных дорог, а также модернизация порядка 2,6 тыс. километров действующей сети.

Один из ключевых проектов – участок Достык – Мойынты протяженностью 836 километров. Эта магистраль имеет стратегическое значение для транзитного потенциала страны и должна увеличить возможности перевозки грузов между Казахстаном и международными транспортными коридорами.

Еще один важный объект – обходная железнодорожная линия Алматы длиной 75 километров. Ее запуск позволил разгрузить железнодорожный узел крупнейшего города страны, оптимизировать движение грузовых составов и повысить эффективность перевозок на юге Казахстана.

Тем временем продолжается строительство новых линий Дарбаза– Мактаарал, Мойынты – Кызылжар и Бахты – Аягоз. Модернизация затрагивает действующие участки Алтынколь – Жетыген и Бейнеу – Мангистау.

Кроме того, на ряде направлений внедряют современные системы регулирования движения поездов. Речь идет об участках Кызылжар – Саксаульская, Кандыагаш — Тобол, Аксу-1 — Дегелен — Жана-Семей, Шалкар — Бейнеу и Алимбет — Никельтау.

Завершение этих проектов запланировано на 2026–2027 годы. Ожидается, что они позволят увеличить пропускную и провозную способность железнодорожной сети.

Таким образом, Казахстан одновременно расширяет автомобильные маршруты и усиливает железнодорожные коридоры. За цифрами километров — новые транспортные связи между регионами, более короткие логистические маршруты и дополнительные возможности для грузовых перевозок. Для страны, расположенной на пересечении крупных торговых направлений, транспортная инфраструктура становится одним из ключевых инструментов экономического развития.