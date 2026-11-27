Заснеженные горные склоны, порывистый ветер, всадник, пробирающийся через снег, и десятки диких архаров высоко в горах. Кадрами, напоминающими документальный фильм о дикой природе, поделились сотрудники государственного природного заповедника Аксу-Жабаглы, передает BAQ.KZ.

На видео, опубликованном на странице заповедника в Instagram, можно увидеть, как инспекторы верхом на лошадях преодолевают заснеженные горные склоны, изучают следы животных и наблюдают за обитателями заповедной территории.

Самым впечатляющим моментом стала встреча со стадом тянь-шаньских архаров. Животные длинной вереницей двигались по крутому заснеженному склону.

Кадры сняли во время очередного рейда на участках Киши-Кайынды, Улькен-Кайынды и Каскабулак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ақсу-Жабағылы Қорығы. Заповедник Аксу-Жабаглы (@aksuzhabagylymtk)

Тянь-шаньский архар (Ovis ammon karelini) – редкое копытное животное, занесенное в Красную книгу Казахстана. Наблюдение за архарами в естественной среде обитания помогает специалистам изучать и отслеживать состояние животного мира заповедника.

За красивыми кадрами горной природы скрывается повседневная работа сотрудников заповедника, которым приходится преодолевать труднодоступные участки даже в непростых погодных условиях.