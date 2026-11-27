В 2027 году казахстанцев ждут повышение минимальной зарплаты и пенсий, изменения в порядке назначения социальных выплат, масштабное строительство и новые международные авиарейсы. Однако вопрос роста цен по-прежнему останется актуальным. Какие перемены принесет наступающий год и как они могут отразиться на жизни казахстанцев, разбирался корреспондент BAQ.KZ.

Экономика растет, а что с ценами?

Согласно прогнозу социально-экономического развития Казахстана на 2027–2029 годы, в следующем году экономика страны вырастет на 5,3%. В 2028 году рост ВВП прогнозируется на уровне 5,5%, в 2029-м – 5,4%.

Основными движущими силами экономики должны стать промышленность, сельское хозяйство, торговля и строительство.

Согласно официальному прогнозу, инфляция в следующем году составит 7,5–9,5%.

Однако снижение инфляции не означает, что продукты, товары и услуги станут дешевле. Если прогноз оправдается, цены продолжат расти, но уже не так быстро.

Минимальная зарплата вырастет до 110 тысяч тенге

С 1 января 2027 года минимальную заработную плату планируют повысить с 85 до 110 тысяч тенге. Она увеличится на 25 тысяч тенге, или примерно на 29%.

Соответствующее поручение Президент Касым-Жомарт Токаев дал в своем Послании народу Казахстана от 28 октября. Повышение затронет около 1,8 млн казахстанцев, среди которых более 370 тысяч работников бюджетной сферы.

18 ноября депутаты Курултая приняли бюджет на 2027–2029 годы, предусмотрев дополнительные средства на повышение минимальной заработной платы.

При этом увеличение минимальной зарплаты не означает, что доходы всех работающих казахстанцев автоматически вырастут на 29%. В первую очередь изменения коснутся сотрудников с низкими заработками.

Насколько вырастут пенсии

В 2027 году пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет планируют повысить на 8,5%.

Согласно проекту республиканского бюджета, минимальный размер пенсии должен увеличиться с 69 049 до 74 919 тенге.

Однако прибавка у каждого пенсионера будет разной. Размер выплаты зависит от трудового стажа, доходов и других показателей, которые учитываются при начислении пенсии.

Выплаты по безработице будут получать меньше времени

С 1 января 2027 года максимальный срок получения социальных выплат по потере работы сократится вдвое – с шести до трех месяцев. Соответствующие поправки в Социальный кодекс предусмотрены законом от 11 июня 2026 года № 306-VIII.

Как разъяснили в Государственном фонде социального страхования, продолжительность выплат будет зависеть от того, как долго за работника перечислялись социальные отчисления:

от шести до 12 месяцев – один месяц выплат ;

от 12 до 24 месяцев – два месяца ;

от 24 месяцев – три месяца.

При расчете выплаты учитываются среднемесячный доход гражданина за последние два года, коэффициент замещения дохода в размере 45% и стаж участия в системе социального страхования.

Безработным продолжат предлагать вакансии и возможность освоить новую профессию.

При этом выплаты, назначенные до 1 января 2027 года, продолжат поступать на прежних условиях до окончания установленного срока.

Мамы смогут получать одновременно зарплату и социальную выплату

С 1 января 2027 года женщины, получающие социальные выплаты по уходу за ребенком из Государственного фонда социального страхования, смогут сохранить их даже при досрочном выходе на работу.

Согласно новым законодательным нормам и разъяснениям ГФСС, выплаты будут продолжать поступать до достижения ребенком полутора лет независимо от того, вернулась ли мать на работу.

Например, если мама выйдет на работу, когда ребенку исполнится шесть месяцев, она сможет одновременно получать зарплату и социальную выплату по уходу за ребенком.

При назначении пособий будут учитывать не только доходы

С 11 января 2027 года Министерство труда и социальной защиты населения запускает пилотный проект, который затронет 12 из 36 видов социальных выплат.

При определении нуждаемости семьи будут учитывать не только ее доходы, но и социальное и имущественное положение. В частности, наличие жилья, автомобиля, бизнеса и другого имущества.

Цель нововведения – направлять государственную помощь тем, кто действительно в ней нуждается.

При этом наличие квартиры или автомобиля само по себе не станет основанием для отказа в социальной поддержке. Как пояснили в Минтруда, оценивать материальное благополучие семьи будут по совокупности показателей.

Запуск пилотного проекта не означает автоматического сокращения выплат всем получателям пособий.

Казахстан ждет масштабная стройка

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил объявить 2027 год Годом масштабного строительства по всей стране.

В рамках инициативы «Халықтық құрылыс» («Народная стройка») планируется возводить школы, больницы и другие социальные объекты, строить и ремонтировать дороги, а также обновлять инженерные коммуникации.

До конца 2029 года на эти цели намерены направить около 6,5 трлн тенге из Национального фонда.

Как сообщил первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев на пресс-конференции 4 ноября, уже одобрены 262 проекта общей стоимостью 1,5 трлн тенге. Среди основных направлений – ремонт дорог, развитие медицинской инфраструктуры и обеспечение населения чистой питьевой водой.

Масштабное строительство может способствовать созданию новых рабочих мест, повысить спрос на инженеров и строителей, а также стимулировать отечественное производство строительных материалов.

Из Казахстана могут открыть прямые рейсы в Нью-Йорк, Вену и Милан

В 2027 году география международных перелетов из Казахстана может заметно расшириться.

О планах открыть прямые авиарейсы в Нью-Йорк, Вену и Милан рассказал первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев на пресс-конференции 4 ноября.

Также, согласно поручениям Правительства, ведется работа над развитием авиасообщения с Лондоном, Парижем и Римом.

Особое внимание уделяется запуску прямых рейсов между Казахстаном и США. Как сообщил вице-министр транспорта Талгат Ластаев в интервью Reuters 18 ноября, открыть авиасообщение между двумя странами рассчитывают до конца 2027 года.

Однако прежде необходимо получить соответствующие разрешения и выполнить требования авиационной безопасности. Поэтому точная дата первого рейса пока неизвестна.

На что государство потратит 30,2 трлн тенге

Согласно данным Министерства финансов, расходы республиканского бюджета на 2027 год запланированы в размере 30,2 трлн тенге.

Из них 10,5 трлн тенге предусмотрено на образование, здравоохранение, социальную поддержку населения и другие социально значимые направления. Это более трети всех расходов республиканского бюджета.

Средства также предусмотрены на развитие регионов, обновление транспортной инфраструктуры, поддержку промышленности и сельского хозяйства.

При рассмотрении бюджета депутаты дополнительно перераспределили средства с учетом поручений Президента. В частности, 75,9 млрд тенге предусмотрели на повышение минимальной заработной платы до 110 тысяч тенге.

Доходы вырастут, но станет ли жить легче?

Повышение минимальной зарплаты и пенсий, появление новых рабочих мест и обновление инфраструктуры могут положительно отразиться на качестве жизни казахстанцев.

Однако есть и обратная сторона. Продолжающийся рост цен и сокращение срока выплат по безработице способны увеличить финансовую нагрузку на семьи.

Поэтому одним из главных вопросов 2027 года станет не только то, насколько вырастут зарплаты и пенсии, но и то, сколько товаров и услуг казахстанцы смогут позволить себе на эти деньги.