1 400 тонн опасных отходов и 393 млн теңге дохода: суд вынес приговор
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В Актюбинской области пресечена незаконная деятельность ТОО «ЖАН-АМИ и К», которое перерабатывало опасные нефтяные отходы без государственной лицензии.
По данным природоохранной прокуратуры, в 2024–2025 годах предприятие переработало более 1 400 тонн опасных отходов и получило незаконный доход в размере 393 млн теңге.
По материалам прокуратуры было начато досудебное расследование, которое провёл Департамент экономических расследований.
17 августа приговором суда № 2 города Актобе директор товарищества признан виновным в незаконной предпринимательской деятельности. Ему назначили 2 года и 6 месяцев ограничения свободы с конфискацией имущества.
На основании закона об амнистии осуждённый освобождён от основного наказания. При этом 393 млн теңге незаконного дохода взысканы в пользу государства.
Приговор вступил в законную силу после рассмотрения апелляционной жалобы.
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