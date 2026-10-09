1 400 тонн опасных отходов и 393 млн теңге дохода: суд вынес приговор

В Актюбинской области пресечена незаконная деятельность ТОО «ЖАН-АМИ и К», которое перерабатывало опасные нефтяные отходы без государственной лицензии.

По данным природоохранной прокуратуры, в 2024–2025 годах предприятие переработало более 1 400 тонн опасных отходов и получило незаконный доход в размере 393 млн теңге.

По материалам прокуратуры было начато досудебное расследование, которое провёл Департамент экономических расследований.

17 августа приговором суда № 2 города Актобе директор товарищества признан виновным в незаконной предпринимательской деятельности. Ему назначили 2 года и 6 месяцев ограничения свободы с конфискацией имущества.

На основании закона об амнистии осуждённый освобождён от основного наказания. При этом 393 млн теңге незаконного дохода взысканы в пользу государства.

Приговор вступил в законную силу после рассмотрения апелляционной жалобы.