Дональд Трамп вновь назвал Владимира Путина своим другом и опубликовал совместное фото с российским лидером. Его слова вызвали возмущение не только у демократов, но и у некоторых однопартийцев-республиканцев. 21 ноября Трамп разместил в соцсети Truth Social снимок рукопожатия с Путиным, сопроводив его подписью «Мой друг».

Ранее на встрече в китайском Шэньчжэне президент США также тепло поприветствовал главу Кремля. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер напомнил о похищении украинских детей, гибели мирных жителей и незаконном удержании американцев в заключении, заявив, что Трамп при этом считает Путина другом.

Критика прозвучала и со стороны республиканцев. Сенатор Джим Бэнкс призвал президента проявлять жёсткость в отношении враждебных государств, подчеркнув, что Россия и Китай не являются союзниками США. Сенатор Рик Скотт назвал Путина «негодяем».

Сам Трамп ранее заявил, что у него с российским лидером «фантастические отношения». При этом на вопрос, считает ли он Путина другом Америки, президент США прямо отвечать не стал.