Штормовое предупреждение на 23 ноября объявили в Астане и 17 областях Казахстана. Синоптики прогнозируют туман, осадки, гололёд и сильный ветер. В Астане туман ожидается ночью и утром. В Мангистауской области он также прогнозируется в западных, северных и восточных районах.

В ряде регионов погода будет сложнее. В Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях ожидаются осадки в виде дождя и снега, местами гололёд и туман. Сильный ветер прогнозируют в нескольких областях.

Наиболее мощные порывы — до 28 м/с — ожидаются в горных перевалах Туркестанской области. В области Абай и Восточно-Казахстанской области скорость ветра местами может достигать 25 м/с. Такие же порывы возможны в Жамбылской области и в районе Алакольских озёр. Жителям и водителям рекомендуют учитывать погодные условия и соблюдать осторожность на дорогах.