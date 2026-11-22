В результате крушения деревянной пассажирской лодки в штате Байэлса на юге Нигерии погибли 26 человек. Тела погибших обнаружили местные водолазы и сотрудники морской полиции.

По данным газеты Vanguard, первоначально полиция сообщила об обнаружении четырёх тел и спасении 24 человек. Однако к вечеру субботы число погибших увеличилось до 26 после обнаружения ещё 22 тел.

Лодка направлялась на похоронную церемонию. По предварительным данным, судно было перегружено, а во время движения возникла техническая неисправность, после чего оно затонуло.

Медицинскую помощь оказали 19 выжившим, ещё пятерых пострадавших госпитализировали. Человека, ответственного за управление судном, задержали для расследования. Лодочник скрылся.