26 человек погибли при крушении пассажирской лодки в Нигерии
Судно затонуло в штате Байэлса во время поездки пассажиров на похоронную церемонию.
22 Ноября 2026, 18:37
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22 Ноября 2026, 18:3722 Ноября 2026, 18:37
187Фото: Vanguard
В результате крушения деревянной пассажирской лодки в штате Байэлса на юге Нигерии погибли 26 человек. Тела погибших обнаружили местные водолазы и сотрудники морской полиции.
По данным газеты Vanguard, первоначально полиция сообщила об обнаружении четырёх тел и спасении 24 человек. Однако к вечеру субботы число погибших увеличилось до 26 после обнаружения ещё 22 тел.
Лодка направлялась на похоронную церемонию. По предварительным данным, судно было перегружено, а во время движения возникла техническая неисправность, после чего оно затонуло.
Медицинскую помощь оказали 19 выжившим, ещё пятерых пострадавших госпитализировали. Человека, ответственного за управление судном, задержали для расследования. Лодочник скрылся.
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