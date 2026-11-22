Алматы примет два чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту в 2027 году
Казахстан представил возможности города на международной конференции в Австрии, объединившей представителей 20 стран.
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Казахстанская делегация принимает участие в XXVII Международной конференции Международной спортивной федерации пожарных и спасателей (МСФПС), которая проходит с 20 по 23 ноября в Австрии. В рамках мероприятия представители страны презентовали Алматы в качестве площадки для проведения международных соревнований.
Казахстан на конференции представляют вице-министр по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов и исполнительный директор Казахстанской спортивной федерации пожарных и спасателей Даурен Данаев.
В ходе презентации делегация рассказала о возможностях Алматы по организации крупных спортивных мероприятий. В частности, в 2027 году город примет два мировых первенства по пожарно-спасательному спорту: XVI чемпионат мира среди юношей и юниоров, а также XII чемпионат мира среди девушек и юниорок.
Кроме того, представителям казахстанской делегации вручили памятные медали в честь 25-летия Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.
В конференции участвуют представители 20 стран. Проведение предстоящих чемпионатов в Алматы станет частью международного спортивного сотрудничества в сфере пожарно-спасательного спорта.
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