Казахстанская делегация принимает участие в XXVII Международной конференции Международной спортивной федерации пожарных и спасателей (МСФПС), которая проходит с 20 по 23 ноября в Австрии. В рамках мероприятия представители страны презентовали Алматы в качестве площадки для проведения международных соревнований.

Казахстан на конференции представляют вице-министр по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов и исполнительный директор Казахстанской спортивной федерации пожарных и спасателей Даурен Данаев.

В ходе презентации делегация рассказала о возможностях Алматы по организации крупных спортивных мероприятий. В частности, в 2027 году город примет два мировых первенства по пожарно-спасательному спорту: XVI чемпионат мира среди юношей и юниоров, а также XII чемпионат мира среди девушек и юниорок.

Кроме того, представителям казахстанской делегации вручили памятные медали в честь 25-летия Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.

В конференции участвуют представители 20 стран. Проведение предстоящих чемпионатов в Алматы станет частью международного спортивного сотрудничества в сфере пожарно-спасательного спорта.