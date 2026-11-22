Полицейские помогли гражданам Дагестана, чей автомобиль съехал с трассы в Казахстане
Патрульные остановили попутный грузовик и помогли доставить неисправный Mercedes-Benz Sprinter в Атырау.
22 Ноября 2026, 20:21
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22 Ноября 2026, 20:2122 Ноября 2026, 20:21
149Фото: МВД РК
На 523-м километре автодороги Актобе — Атырау — Астрахань казахстанские патрульные полицейские оказали помощь гражданам Республики Дагестан, оказавшимся в сложной дорожной ситуации.
Во время патрулирования сотрудники полиции Аманбек Бактыгалиев и Култай Тынышбай заметили автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, который съехал с дороги. В салоне находились граждане Дагестана.
Полицейские решили помочь водителю и пассажирам: они остановили проезжавший мимо грузовой автомобиль и организовали доставку неисправного микроавтобуса до Атырау.
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