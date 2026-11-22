На 523-м километре автодороги Актобе — Атырау — Астрахань казахстанские патрульные полицейские оказали помощь гражданам Республики Дагестан, оказавшимся в сложной дорожной ситуации.

Во время патрулирования сотрудники полиции Аманбек Бактыгалиев и Култай Тынышбай заметили автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, который съехал с дороги. В салоне находились граждане Дагестана.

Полицейские решили помочь водителю и пассажирам: они остановили проезжавший мимо грузовой автомобиль и организовали доставку неисправного микроавтобуса до Атырау.