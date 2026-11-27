Больше двух третей встреч кандидатов партии «Ауыл» с избирателями прошли не в областных центрах, а в районах. Из 1 405 агитационных мероприятий 980 состоялись на районном уровне, 377 на городском и 48 на областном. Такие цифры привели на заседании Республиканского избирательного штаба партии перед выборами в маслихаты.

Заседание провёл руководитель Центрального аппарата партии Даурен Бабамуратов вместе с руководителями региональных штабов. Они обсудили, как прошла кампания и как работать с жителями дальше.

В 20 регионах от «Ауыла» баллотируются 440 человек. Женщин среди них 67, мужчин 373. По партийным спискам идут 112 кандидатов, по одномандатным округам 328.

Чаще всего кандидаты встречались с трудовыми коллективами и жителями сёл, общались с представителями разных профессий, проводили и встречи один на один.

Отдельно на заседании говорили о том, что будет с просьбами и предложениями, которые жители высказали во время встреч. По словам Бабамуратова, работа с ними не закончится вместе с кампанией.

«Для партии принципиально важно сохранить и развивать взаимодействие с людьми после завершения избирательной кампании. Региональные филиалы продолжат работу с обращениями граждан, будут прорабатывать предложения жителей, содействовать решению актуальных вопросов сельских территорий и поддерживать местные инициативы во взаимодействии с депутатами маслихатов», — сказал он.

Опытом работы в регионах поделились председатели Туркестанского, Карагандинского и Павлодарского филиалов Торегелди Калмуратов, Жакыпбек Ануарбеков и Ерканат Абенов.

Голосование пройдёт в воскресенье, 29 ноября.