В декабре казахстанцев ждет один дополнительный выходной в честь Дня Независимости, а вот готовиться к встрече Нового года большинству придется после работы. Последний день 2026 года выпадает на четверг и остается рабочим. При этом новогодние выходные для тех, кто работает по пятидневке, продлятся четыре дня подряд. Как казахстанцы будут работать и отдыхать в декабре и при каких условиях 31 декабря все же может стать выходным, рассказали в Минтруда, передает BAQ.KZ.

Как отдохнут казахстанцы в декабре

День Независимости Казахстана, который отмечается 16 декабря, в этом году выпадает на среду. Поэтому дополнительный выходной разделит рабочую неделю пополам. Переносов не предусмотрено.

При пятидневной рабочей неделе в декабре будет 22 рабочих и девять выходных дней. Согласно производственному календарю, казахстанцы будут отдыхать 5, 6, 12, 13, 16, 19, 20, 26 и 27 декабря.

При шестидневной рабочей неделе предстоит отработать 26 дней, а отдыхать – пять: 6, 13, 16, 20 и 27 декабря.

Можно ли не работать 31 декабря

Последние дни года – 30 и 31 декабря – остаются рабочими. Обязательного сокращения рабочего дня перед Новым годом законодательство также не предусматривает.

В Минтруда пояснили, что нерабочими являются дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники. При этом праздничные даты, как правило, устанавливаются в честь значимых исторических, культурных или общественно-политических событий.

Однако действующее законодательство позволяет работодателям пойти навстречу сотрудникам и дать им больше времени на подготовку к Новому году.

«Действующее трудовое законодательство позволяет работодателям по соглашению с работниками устанавливать 31 декабря как сокращенный рабочий день, применять гибкий график рабочего времени либо полностью освобождать работников от работы. С учетом изложенного, работодатель вправе закрепить 31 декабря в качестве праздничного выходного дня в рамках трудового законодательства, коллективного договора», – сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Будет ли 31 декабря выходным в конкретной организации, зависит от решения работодателя и договоренности с сотрудниками.

Сколько дней будем отдыхать на Новый год

Согласно закону «О праздниках в Республике Казахстан», 1 и 2 января являются официальными праздничными днями. В 2027 году они выпадают на пятницу и субботу.

При пятидневной рабочей неделе:

31 декабря – рабочий день;

1–4 января – выходные;

5 и 6 января – рабочие дни;

7 января – выходной в честь православного Рождества.

При шестидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать с 1 по 3 января включительно, а уже 4 января выйдут на работу.

Когда начнутся зимние каникулы у школьников

У школьников отдых начнется раньше, чем у взрослых. Согласно утвержденному Министерством просвещения графику, зимние каникулы продлятся 14 календарных дней – с 28 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.