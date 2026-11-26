Выходить на лёд в одиночку можно, только если его толщина не меньше 10 см. Для массовых спортивных и праздничных мероприятий нужно не меньше 25 см. Об этом в Службе коммуникаций столицы напомнил начальник Управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Астаны Кайырбек Турсымбаев. За нарушение правил безопасности на водоёмах грозит штраф 7 МРП, это 30 275 теңге.

На водоёмах начался ледостав. Вблизи них уже установили 270 предупреждающих знаков, работа продолжается. За обстановкой круглосуточно следят 152 камеры видеонаблюдения.

Вдоль берегов ходят пешие патрули. На спасательных постах в районе Президентского парка и коммунального пляжа спасатели дежурят каждый день. Раз в неделю вместе с полицией, рыбной инспекцией и волонтёрами проходят рейды. Рыбакам и жителям объясняют правила поведения на льду и раздают памятки.

«В рамках республиканской акции «Мұз» усилена разъяснительная работа в местах массового скопления людей, расположенных вблизи водоемов. Совместно с Управлением образования акимата города Астаны во всех школах столицы проведены профилактические мероприятия. Их главная цель — обеспечение безопасности детей на водоемах, предупреждение несчастных случаев и разъяснение опасности выхода на тонкий лед», – отметил Кайырбек Турсымбаев.

Строгие требования действуют для любителей зимней рыбалки. Если лёд тоньше 25 см, рыбак обязан взять с собой спасательный жилет, свисток, специальные шипы для выхода со льда и верёвку диаметром не меньше 11 мм и длиной не меньше 12 метров. Нужны палка длиной не меньше 2 метров и мобильный телефон в водонепроницаемом чехле.

Выходить на лёд запрещено в период ледостава и таяния, в тёмное время суток и при плохой видимости. Это прописано в Правилах безопасности на водоёмах, которые утвердил министр внутренних дел приказом от 19 января 2015 года № 34.