В декабре абоненты отдельных тарифов Tele2 и Altel будут платить за связь на сумму от 300 до 2 000 теңге больше. СДЭК повысит цены на доставку по ряду направлений, а Freedom Bank увеличит комиссию за покупку биржевых нот для части инвесторов. В Астане поездка в автобусе может подорожать со 110 до 150 теңге.

Мобильная связь

С 23 по 30 декабря абонплату по отдельным тарифам повысят Tele2 и Altel, оба оператора входят в одну компанию. У Tele2 тариф «Особо выгодный» 23 декабря подорожает на 300 теңге, до 6 790 теңге, а «Меняй все за 1 890 PROMO 2» 25 декабря станет дороже на 500 теңге. У Altel 24 декабря на 1 000 теңге вырастет плата по тарифам «Жеке+», «Ерекше 2 990» и Expert, а 30 декабря на 2 000 теңге подорожают несколько пакетов, среди них «Бірге+ТВ» и «Жанұя».

24 ноября операторы рассказали о планах на 2027 год. Beeline ориентируется на рост в среднем около 10%, Kcell от 10 до 12%, Tele2 и Altel до 15% по отдельным тарифам. Операторы объясняют это ростом расходов на оборудование, электроэнергию и развитие сетей. По словам главы компании, которая управляет Tele2 и Altel, среднее потребление мобильного интернета на одного абонента выросло примерно в 4 раза.

Переводы в Halyk

Ещё до декабря, с 27 ноября, Halyk Bank поднимает комиссию за перевод с карты по номеру телефона в другие банки Казахстана через Open API. Вместо 200 теңге за операцию будут списывать 250 теңге, это на 25% больше.

Пять таких переводов обойдутся в 1 250 теңге вместо 1 000. За 20 переводов клиент заплатит 5 000 теңге вместо 4 000. Перевод по номеру телефона клиенту Halyk останется бесплатным.

Банковские комиссии

С 4 декабря Freedom Bank меняет комиссию за покупку биржевых нот для физических лиц. Ставка зависит от общей суммы покупок с начала календарного месяца.

Сумма покупок с начала месяца Было С 4 декабря До 15 млн теңге включительно 0% 0% Свыше 15 млн и до 75 млн теңге включительно 0,5% 1% Свыше 75 млн теңге 1% 2%

Минимальная комиссия в двух платных категориях составляет 500 теңге. Продажа нот остаётся бесплатной, остальные брокерские комиссии не меняются.

С 1 декабря Altyn Bank снижает комиссию за пополнение счёта или карты наличными юанями в кассе с 3,6% до 1% от суммы взноса. Новая ставка включает НДС.

Доставка СДЭК

С 1 декабря у СДЭК подорожает услуга «Сборный груз» внутри Казахстана и на маршрутах между Казахстаном, Россией и Беларусью. Отдельные виды экспресс-доставки из Казахстана в Азербайджан тоже станут дороже. Новые цены компания опубликует в своём калькуляторе.

Проезд в Астане

Акимат Астаны предлагает повысить стоимость проезда в общественном транспорте при безналичной оплате со 110 до 150 теңге, то есть на 36%. В октябре акимат предлагал повысить плату с 1 декабря. В сообщении от 9 ноября ориентиром назвали середину декабря. Точную дату пока не объявили.

При новом тарифе две поездки в день обойдутся в 300 теңге вместо 220. За полный месяц с 22 рабочими днями это 6 600 теңге вместо 4 840, разница составит 1 760 теңге. Если тариф введут в середине декабря, часть поездок в этом месяце пассажиры ещё оплатят по 110 теңге.

Повышение в акимате объясняют ростом расходов перевозчиков. В 2014 году проезд стоил 90 теңге, с тех пор цену пересматривали один раз. По данным акимата, дизельное топливо подорожало примерно со 107 до 329 теңге за литр. Водители раньше получали в среднем от 100 до 150 тыс. теңге, сейчас от 700 тыс. теңге в зависимости от класса автобуса и графика. Подорожали запчасти, шины и сами автобусы. Действующие льготы на проезд сохраняются.

Грузовые перевозки по железной дороге

С 1 декабря «КТЖ-Грузовые перевозки» меняет тарифы на локомотивную тягу при внутренних и экспортно-импортных грузовых перевозках, сборы за дополнительные услуги и плату за пользование грузовыми вагонами и контейнерами. Основанием стало заключение Комитета по регулированию естественных монополий. Изменения касаются только грузов, пассажирских билетов они не затронут.

По 31 декабря включительно сохраняется скидка до 70% на услуги магистральной сети и локомотивной тяги. Она действует при перевозке внутри страны отдельных социально значимых продуктов и пшеницы для мукомольных предприятий по перечням грузов и станций, которые утвердил перевозчик.

Коммунальные тарифы

В отдельных регионах в декабре могут пересмотреть коммунальные тарифы. Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин 3 ноября сообщил, что власти постарались перенести дальнейшее повышение на конец года. Единой даты и размера повышения для всей страны он не назвал.

Через неделю, 10 ноября, министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в правительстве ответил на вопрос о повышении тарифов на электроэнергию. По его словам, Минэнерго нового повышения не планирует.

«Повышение тарифов мы как Министерство энергетики не предполагаем. Такого мы не хотим делать», – сказал министр.

Что ещё изменится зимой

Зима принесёт казахстанцам и другие изменения. С 1 января 2027 года минимальная зарплата вырастет с 85 до 110 тыс. теңге, пенсии по проекту бюджета планируют проиндексировать на 8,5%, а пособие при потере работы будут выплачивать максимум три месяца вместо шести. Если МРП утвердят на уровне 4 693 теңге, вырастут и штрафы, например штраф в 5 МРП составит 23 465 теңге вместо 21 625. С 30 декабря машину для личного ввоза из-за границы можно будет оформить только с экоклассом не ниже Евро-5 и возрастом не старше пяти лет. С 1 декабря начинается обязательная маркировка части одежды и текстиля. День Независимости, 16 декабря, выпадает на среду, переноса выходных не будет. Зимние каникулы у школьников продлятся с 28 декабря по 10 января. Подробнее о том, что изменится для казахстанцев этой зимой, читайте в материале BAQ.KZ.