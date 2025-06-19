В Казахстане продолжается активное внедрение системных решений в сфере охраны здоровья детей. Одним из ключевых направлений стала программа по продвижению грудного вскармливания — инициатива реализуется совместно с ВОЗ и Евразийским фондом стабилизации и развития, передаёт BAQ.KZ.

По её словам, грудное вскармливание сегодня рассматривается как часть персонализированной медицины и мощный инструмент профилактики.

"По данным международных исследований, исключительно грудное вскармливание способно ежегодно спасать более 800 тысяч детей и 20 тысяч женщин от рака молочной железы. А экономический эффект может достигать 300 миллиардов долларов за счёт отказа от дорогостоящих смесей", — отметила Ембергенова.

Кроме того, в Казахстане принято решение объединить все детские медицинские услуги на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в рамках педиатрических отделений. Эта мера направлена на улучшение доступности и качества помощи детям на местах.

Особое внимание в стране уделяется неонатальной помощи. Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, утвердившей национальный стандарт в этой сфере. Одним из важнейших достижений стало утверждение соотношения: одна медицинская сестра на одного новорождённого в отделениях реанимации и интенсивной терапии — это ключевой принцип, закреплённый в стандартах неонатальной помощи.

"На базе 11 перинатальных центров уже работают отделения неонатальной хирургии. Мы проводим более 1500 операций детям с врождёнными пороками. 40% из них — с использованием эндовидеохирургии. Это позволило увеличить выживаемость до 86%, снизить младенческую смертность на 15% и инвалидность — на 7,5%", — сообщила спикер.

Вдвое увеличилось и государственное финансирование детской медицинской помощи. При этом Казахстан остаётся единственным государством Центральной Азии, где проводятся операции на открытом сердце с первых дней жизни ребёнка.