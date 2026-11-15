Казахстан запустил уникальный для Центральной Азии комплекс лечения рака

В Астане представителям министерств здравоохранения России, Кыргызстана и Узбекистана продемонстрировали первый в Центральной Азии комплекс протонной терапии. С современными методами диагностики и лечения онкологических заболеваний гости ознакомились в Национальном научном онкологическом центре. Визит состоялся 13 ноября в рамках конгресса по развитию первичной медико-санитарной помощи.

Особое внимание делегации уделили Центру радиационных технологий. Специалистам показали комплекс протонной терапии, который позволяет воздействовать на опухоль с высокой точностью, снижая лучевую нагрузку на окружающие здоровые ткани. Также гостям продемонстрировали оборудование ПЭТ/КТ и ПЭТ/МРТ, используемое для выявления опухолей, определения стадии заболевания и планирования лечения.

В ходе встречи представители трёх стран обменялись опытом в области онкологии, обсудили внедрение современных медицинских технологий и подготовку профильных специалистов.