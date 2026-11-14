Одна часть ракеты взорвалась, другая ушла в космос: испытание SpaceX прошло не по плану

Компания SpaceX не смогла вернуть первую ступень ракеты Super Heavy после запуска космического корабля Starship. Ускоритель не удалось поймать механическими захватами стартовой башни: он взорвался над Мексиканским заливом и упал в море.

Причины неудачи компания пока не прокомментировала. Во время трёх предыдущих испытаний Super Heavy удавалось возвращать таким способом. При этом вторая ступень — корабль Starship — успешно вышла на околоземную орбиту и вывела спутники связи Starlink.

Планируется, что он проведёт в космосе около 24 часов, совершит примерно 14 витков вокруг Земли, а затем вернётся на Землю. Решение о попытке поймать Starship при возвращении на стартовую площадку примут позднее.

В случае успеха миссия стала бы первым испытанием, при котором SpaceX удалось бы вернуть на Землю для повторного использования обе основные части ракеты.