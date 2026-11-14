Microsoft назвала причину масштабного сбоя своих сервисов
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Microsoft сообщила о восстановлении потребительских сервисов Teams, Outlook и Copilot после масштабного сбоя, который продолжался более суток. При этом корпоративные службы Microsoft 365 пока работают не в полном объёме. По данным компании, специалисты продолжают устранять последствия неполадок и проверяют очередь электронных писем, накопившихся во время сбоя.
В Microsoft исключили кибератаку и проблемы с искусственным интеллектом. Причиной стала техническая ошибка при увеличении пропускной способности сети, которая проявилась после изменений в сетевой инфраструктуре.
Сбой начался 12 ноября и затронул пользователей в разных странах, включая бизнес и государственные учреждения. По данным Downdetector, зафиксировано более 7,4 миллиона сообщений о неполадках по всему миру.
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