Microsoft назвала причину масштабного сбоя своих сервисов

Microsoft сообщила о восстановлении потребительских сервисов Teams, Outlook и Copilot после масштабного сбоя, который продолжался более суток. При этом корпоративные службы Microsoft 365 пока работают не в полном объёме. По данным компании, специалисты продолжают устранять последствия неполадок и проверяют очередь электронных писем, накопившихся во время сбоя.

В Microsoft исключили кибератаку и проблемы с искусственным интеллектом. Причиной стала техническая ошибка при увеличении пропускной способности сети, которая проявилась после изменений в сетевой инфраструктуре.

Сбой начался 12 ноября и затронул пользователей в разных странах, включая бизнес и государственные учреждения. По данным Downdetector, зафиксировано более 7,4 миллиона сообщений о неполадках по всему миру.