Казахстан и NVIDIA расширяют сотрудничество в сфере искусственного интеллекта

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан развивает сотрудничество с NVIDIA в сфере искусственного интеллекта. В рамках программы Deep Learning Institute (DLI) стороны работают над подготовкой и сертификацией преподавателей, а также развитием компетенций студентов в области ИИ.

23 октября 2026 года в ходе визита в Казахстан основателя и генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга была обозначена перспектива расширения партнерства. Одним из предложенных направлений стало создание в Казахстане регионального NVIDIA Physical AI Hub.

Инициатива предполагает объединение университетов и промышленных партнеров для подготовки квалифицированных кадров, развития исследовательской деятельности и внедрения прикладных решений в сфере физического искусственного интеллекта.