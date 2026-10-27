Казахстан и NVIDIA расширяют сотрудничество в сфере искусственного интеллекта
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Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан развивает сотрудничество с NVIDIA в сфере искусственного интеллекта. В рамках программы Deep Learning Institute (DLI) стороны работают над подготовкой и сертификацией преподавателей, а также развитием компетенций студентов в области ИИ.
23 октября 2026 года в ходе визита в Казахстан основателя и генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга была обозначена перспектива расширения партнерства. Одним из предложенных направлений стало создание в Казахстане регионального NVIDIA Physical AI Hub.
Инициатива предполагает объединение университетов и промышленных партнеров для подготовки квалифицированных кадров, развития исследовательской деятельности и внедрения прикладных решений в сфере физического искусственного интеллекта.
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