На Казахстан надвигается похолодание: синоптики предупредили о ливнях и граде

В ближайшие три дня погода в Казахстане существенно изменится. С 15 по 17 августа на большей части страны ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер и местами град, передает BAQ.KZ.

По данным синоптиков, осадки пройдут практически во всех регионах, за исключением западной части страны и Кызылординской области, где сохранится сухая погода.

Ночью и утром на западе, северо-западе, севере и в центральных регионах прогнозируется туман.

Сильные дожди ожидаются:

15 августа – в Костанайской области ;

; 15–16 августа – в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях ;

; 16 августа – в Павлодарской области.

Наиболее заметным изменением станет снижение температуры воздуха.

На западе Казахстана, наоборот, ожидается потепление: дневная температура повысится с 18–26°C до 25–33°C. В Актюбинской области существенных изменений не прогнозируется – днем сохранится 20–30°C.

В Костанайской и Северо-Казахстанской областях ночью температура снизится с 15–20°C до 7–12°C, а днем – с 20–30°C до 15–20°C.

В Акмолинской и Павлодарской областях ночью ожидается 10–15°C, а днем температура опустится с 30–35°C до 17–25°C.

В центральных и восточных регионах сильная жара также начнет отступать. На юге этих регионов дневная температура понизится с 34–39°C, местами с 40–41°C, до 23–33°C.

На юге Казахстана жара ослабеет с 38–44°C до 30–37°C, а на юго-востоке температура днем снизится с 34–39°C, местами с 40–43°C, до 30–36°C.