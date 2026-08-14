КИОР: теледебаты помогли показать различия между партиями

Предвыборные теледебаты позволили политическим партиям подробнее представить свои программы и показать принципиальные различия между ними. Об этом на заседании экспертного клуба «Sarap»заявила председатель Правления Казахстанского института общественного развития Жулдызай Искакова, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

С 23 июля в Казахстане проходит предвыборная агитация, а партии уже представили политические программы, на которые намерены ориентироваться в течение ближайших пяти лет.

По словам Искаковой, детальное изучение всех программ требует значительного времени даже от экспертов, поскольку они отличаются как по объему, так и по содержанию.

Одной из особенностей нынешней электоральной кампании она назвала новый уровень коммуникации политических партий с обществом. На национальном уровне запланированы четыре теледебата, три из которых уже состоялись. Еще одни дебаты с участием лидеров политических партий ожидаются 19 августа.

«На самом деле они были очень открытые. Партии детально разбирали свои программы, спорили друг с другом, и, что очень радует, действительно показали, чем они отличаются. Потому что в обществе есть нарратив, что партии в целом похожи, непонятно, чем они отличаются, все об одном говорят. По факту там действительно есть принципиальные отличия одной партии от другой», – сказала Жулдызай Искакова.

По ее словам, интерес аудитории к теледебатам заметно вырос. Казахстанский институт общественного развития участвовал в двух национальных дебатах и проводил исследования, отслеживая отношение аудитории к выступлениям кандидатов.

Искакова сообщила, что если в первых теледебатах участие в голосовании приняли около 21 тысячи зрителей, то в последних дебатах показатель достиг 165 тысяч голосов.

«Это на самом деле очень большой охват. По своим социологическим опросам мы видим, что, когда задаем вопрос о том, что служит источником информации об этой электоральной кампании, роль телевидения выросла на 10%. При этом 65% все же говорят, что для них основной источник информации – социальные сети», – отметила она.

Председатель Правления КИОР также обратила внимание на отражение темы человеческого капитала в предвыборных программах. По ее оценке, партии уделили этому направлению значительное внимание на фоне конституционных изменений.

Отдельно Искакова остановилась на роли социологических исследований в период избирательной кампании. Она напомнила, что проводить электоральные опросы могут только организации, соответствующие установленным требованиям.

По ее словам, всего зарегистрировано шесть таких организаций, в их числе Казахстанский институт общественного развития. Исследовательские центры используют разные методы: face-to-face интервью до телефонных опросов, а часть организаций намерена проводить экзитполы в день голосования.

Искакова также подчеркнула востребованность профессиональных экспертов со стороны СМИ, поскольку качественные комментарии специалистов позволяют доступнее разъяснять аудитории содержание политических, социальных и экономических процессов.