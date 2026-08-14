Аша Матай и Тамара Асар могут попасть в Курултай? Что ответил глава НПК

На онлайн-дебатах председателей Народной партии Казахстана и ОСДП обсудили отбор кандидатов в Курултай. В частности, председатель Народной партии Казахстана Нурсултан Шоканов объяснил, почему в партийный список вошли известные общественности Аша Матай и Тамара Асар. По словам Шоканова, все кандидаты от Народной партии Казахстана прошли собственный путь и являются людьми труда. Он отметил, что партия рассчитывает на каждого из них в Курултае.

Мы хотим видеть каждого нашего кандидата в Курултае. Каждый прошел большой путь. Каждый этого достоин. Они — люди труда. Им есть что предложить избирателям, своим читателям и своей аудитории, — сказал председатель партии.

Шоканов считает, что известные люди с большой аудиторией в социальных сетях могут помочь сделать законодательный процесс более понятным для общества. По его мнению, они способны рассказывать о работе парламента простым языком и доносить информацию до широкой аудитории. Во время дебатов прозвучало мнение, что в Курултае должны работать прежде всего профессиональные специалисты, в том числе юристы и экономисты. В ответ Шоканов заявил, что в парламенте должны быть представлены разные слои общества, и обвинил ОСДП в нежелании менять подходы.

Они (ОСДП — ред.) боятся всех изменений. Боятся менять своего руководителя, боятся менять одну свою предвыборную программу на протяжении 20 лет. Они на самом деле боятся и сильных женщин, которые способны осуществлять изменения, — сказал он.

Отдельно председатель Народной партии Казахстана высказался об экономической политике. По его мнению, часть государственных функций можно передавать частному сектору в рамках либерализации экономики.

У нас есть возможность для развития, нужно подумать о том, откуда можно получить средства и где можно повысить эффективность. В первую очередь необходимо обратить внимание на инициативу Президента по либерализации экономики, — сказал председатель партии.

Шоканов также назвал инвестиции в человеческий капитал одним из главных направлений социальной политики. Он отметил проблему бедности и заявил о необходимости эффективнее использовать возможности бюджета для выполнения социальных обязательств.

Мы говорили о том, что около миллиона человек живут за чертой бедности. Это — наше самое важное направление. Инвестиции в человеческий капитал должны находиться в центре нашего внимания, — сказал Нурсултан Шоканов.

Председатель партии также отметил, что ряд законопроектов, разработанных по инициативе Народной партии Казахстана, уже рассматривался в парламенте, а сама партия продолжает участвовать в законотворческой работе.