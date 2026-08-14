На золото-полиметаллическом месторождении «Абыз» в Карагандинской области начали детально изучать глубокие горизонты. Там планируетися пробурить шесть поисково-разведочных скважин общей протяженностью 5,1 тысячи метров, передает BAQ.KZ.

Бурение должно проверить геофизические и геохимические аномалии, которые специалисты выявили ранее. Сейчас пройдено уже более 1,4 тысячи погонных метров.

Каждый поднятый из скважин керн отправляют на геологическое исследование. Полученные данные войдут в трехмерную модель месторождения и помогут определить участки, где дальнейшая разведка может быть перспективной.

От результатов этой работы зависит и дальнейшая судьба глубоких горизонтов «Абыза». После завершения исследований специалисты оценят ресурсный потенциал месторождения и решат, какие направления развития рудника стоит рассматривать дальше.

Сам «Абыз» разрабатывается с 2005 года и входит в состав филиала «Qaragayly Tau-ken ondirisi» ТОО «Корпорация Казахмыс».

В 2026 году компания увеличила финансирование геологоразведки и объемы бурения в регионах своего присутствия. Работы идут как на действующих месторождениях, так и на участках, где ведется поиск новых рудных тел.