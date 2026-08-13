Пять мечетей Мангистау вошли в карту Всемирного наследия: чем уникальны скальные святыни

Пять сакральных комплексов Мангистау — Шопан-Ата, Султан-Эпе, Караман-Ата, Шакпак-Ата и Бекет-Ата — получили международное признание и вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как единый серийный объект «Скальные мечети и связанные с ними сакральные объекты Мангистау». Это не только сами мечети, но и исторические некрополи, паломнические пути, захоронения духовных наставников, источники воды и другие элементы единого сакрального ландшафта. Корреспондент BAQ.KZ узнала, чем уникальны эти объекты, почему для номинации выбрали именно их и какое значение новый статус имеет для Казахстана.

По словам члена Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, кандидата исторических наук, археолога и делегата Казахстана в Комитете всемирного наследия Дмитрия Воякина, значение этого решения гораздо шире, чем появление еще одного казахстанского объекта в международном списке.

«На международном уровне признание получил совершенно особый пласт культуры Казахстана: сакральное наследие Мангистау, сформировавшееся в кочевой среде и сохраняющее свое духовное значение на протяжении многих столетий», — отметил эксперт.

«Это живое наследие»

Как объяснил Воякин, речь идет о серийном объекте, объединяющем пять комплексов: Шопан-Ата, Султан-Эпе, Караман-Ата, Шакпак-Ата и Бекет-Ата.

Принципиально важно и его официальное название — «Скальные мечети и связанные с ними сакральные объекты Мангистау». Международное признание получили не только сами мечети. В объект входят исторические некрополи, паломнические пути, захоронения почитаемых духовных наставников, источники воды и другие элементы, которые вместе образуют единый сакральный ландшафт.

Особенность Мангистау заключается еще и в том, что это наследие продолжает жить.

«Люди продолжают приезжать сюда как паломники, сохраняются устные предания, духовные практики и институт шыракшы — традиционных хранителей сакральных мест. Таким образом, мы имеем дело одновременно с архитектурным, историческим и духовным наследием», — рассказал Дмитрий Воякин.

По его словам, для Казахстана это важное международное признание культурного опыта кочевых народов Центральной Азии.

В Мангистау суфийская духовная традиция взаимодействовала с культурой кочевого общества, в результате чего сформировался уникальный сакральный ландшафт. Его невозможно рассматривать по частям — отдельно мечеть, некрополь или паломничество. Ценность заключается именно в их взаимосвязи.

«Для меня как специалиста особенно важно следующее: часть истории и культуры Великой степи, долгое время известная прежде всего внутри нашего региона, теперь официально признана наследием всего человечества», — подчеркнул эксперт.

Почему выбрали именно эти пять мечетей

Пять комплексов были отобраны не случайно. Как рассказал Воякин, во время подготовки номинации специалисты провели сравнительный анализ 18 известных скальных мечетей Мангистау.

Изучались их датировка и типология, архитектурные особенности, степень сохранности и подлинности, связанные с ними некрополи, паломнические пути и источники воды, надписи и тамги, а также продолжающиеся традиции паломничества, институт шыракшы и устные предания.

В результате были отобраны Шопан-Ата, Султан-Эпе, Караман-Ата, Шакпак-Ата и Бекет-Ата. Вместе они наиболее полно показывают развитие этой культурной традиции.

Шопан-Ата и Султан-Эпе относятся к XII веку, Караман-Ата — к XIII, Шакпак-Ата — к XIV, а Бекет-Ата — к XVIII–XIX векам. Таким образом, серия позволяет проследить развитие скальной сакральной архитектуры на протяжении нескольких столетий.

«Когда мы говорим об исламском наследии, большинство людей представляет крупную городскую мечеть с куполом, минаретом, порталом, декоративным оформлением. В Мангистау же сформировался совсем другой архитектурный язык. Здесь сама скала становится архитектурой, образуя стены, перекрытия и внутреннее пространство», — пояснил археолог.

При этом речь идет не о естественных пещерах, которые позднее приспособили для молитвы. Пространства целенаправленно вырубались и организовывались в соответствии с религиозной функцией.

Во всех пяти комплексах существуют молитвенные помещения и михрабы, указывающие направление киблы. В некоторых интерьерах формы перекрытий напоминают конструкцию юрты, а круглые световые отверстия ассоциируются с шаныраком.

Внутри также сохранились ниши, колонны и арки, надписи арабской графикой, родовые тамги и различные изображения.

«Если сформулировать совсем просто, то это не пять отдельно стоящих мечетей. Это пять наиболее ярких свидетельств одной многовековой традиции, в которой скала стала архитектурой, ландшафт — частью сакрального пространства, а древние места паломничества продолжают жить и сегодня», — отметил Воякин.

Мангистау могут открыть миру с другой стороны

По мнению эксперта, статус ЮНЕСКО способен изменить международное восприятие самого региона.

Сегодня Мангистау широко известен своими необычными природными ландшафтами. Международный статус дает возможность значительно шире рассказывать об истории кочевых народов, распространении ислама, суфийской традиции, многовековых некрополях, эпиграфике, тамгах, паломничестве и институте шыракшы.

«Здесь появляется и очень важная возможность геокультурного брендирования Мангистау. Я имею в виду не искусственное создание туристического бренда, а формирование международно узнаваемого образа территории на основе ее подлинных ценностей», — отметил Дмитрий Воякин.

По его словам, у Мангистау уже есть сильный визуальный и культурный образ: неповторимый ландшафт, скальные мечети, исторические некрополи, духовная традиция и глубокая история. Теперь к этому добавился статус Всемирного наследия.

При этом эксперт подчеркивает: международное признание — лишь начало большой работы.

«Получить международное признание является огромным успехом. Это факт. Но грамотно распорядиться им уже представляет собой, можно так сказать, экзамен на качество управления».

Воякин считает, что пять объектов могут стать своеобразными точками входа в более широкий Мангистау. Через них человек сможет открывать для себя Устюрт, археологические памятники, исторические некрополи, традиционную культуру, природу и историю региона.

«Тогда статус ЮНЕСКО начнет работать не только на пять памятников, но и на международный образ целой территории», — отметил эксперт.

От документального кино до международных проектов

По словам Воякина, включение в Список всемирного наследия открывает Казахстану широкие возможности для популяризации культурного наследия на международном уровне.

Речь может идти о международных выставках, документальном кино, научных и университетских проектах, культурных маршрутах, мультиязычных изданиях, цифровых продуктах и других форматах.

При этом эксперт считает важным рассказывать не о пяти отдельных туристических точках, а через них показывать гораздо более широкую историю Казахстана.

«Человек открывает для себя Шакпак-Ата или Бекет-Ата, а затем узнает о некрополях Мангистау, Устюрте, археологии степи, Туркестане, Тамгалы и наследии Великого шелкового пути. Именно так один международно признанный объект начинает работать на узнаваемость культурного наследия всей страны», — сказал Воякин.

Новый культурный образ Казахстана

По мнению эксперта, Всемирное наследие является частью культурной репутации государства.

Через такие объекты страна представляет миру не рекламный образ, а реальную часть своей истории, которая прошла международную экспертную оценку и была признана значимой для человечества.

Если мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави представляет духовную и архитектурную историю Туркестана, а Тамгалы рассказывает о тысячелетиях наскального искусства и культуре степных обществ, то Мангистау добавляет к этому образу другую форму сакральной культуры — целый ландшафт кочевого мира.

«У Казахстана также постепенно складывается собственная система международно узнаваемых культурных маркеров. Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави представляет духовную и архитектурную историю Туркестана. Тамгалы рассказывает о тысячелетиях наскального искусства и культуре степных обществ. Объекты Великого шелкового пути показывают масштаб международных связей и культурного обмена. Теперь к этой карте добавляется Мангистау как уникальный сакральный ландшафт кочевого мира», — отметил Дмитрий Воякин.

По его словам, статус ЮНЕСКО создает международный уровень доверия и внимания и делает культурное наследие Казахстана более заметным для зарубежных музеев, университетов, исследовательских центров, СМИ и широкой аудитории.

Однако итоговый эффект зависит от дальнейшей работы страны.

«Если мы сумеем профессионально сохранить эти места и интересно рассказать их историю миру, Мангистау вполне может стать одним из наиболее узнаваемых культурных образов современного Казахстана», — заключил Дмитрий Воякин.

Включение пяти скальных мечетей Мангистау в Список всемирного наследия ЮНЕСКО стало международным признанием уникальной части истории и духовной культуры Казахстана. Теперь эти объекты могут не только усилить интерес к региону, но и стать одним из узнаваемых культурных символов страны. Как отмечает Дмитрий Воякин, дальнейший эффект от этого статуса будет зависеть от того, насколько профессионально Казахстан сможет сохранить наследие и представить его миру.