На брифинге в Службе центральных коммуникаций аким области Абай Берик Уали сообщил о начале разработки генерального плана развития побережья озера Алаколь, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, в соответствии с поручением Президента в регионе продолжается реализация масштабных проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности территории.

"Расположенное на территории района Маканшы побережье озера Алаколь обладает значительным туристическим и инвестиционным потенциалом. В этом году приняты конкретные меры по созданию комфортных условий для отдыхающих и развитию инфраструктуры. С момента образования области ремонтных работ здесь не проводилось, поэтому из местного бюджета выделен 1 миллиард тенге", — отметил Берик Уали.

Новая инфраструктура и улучшение условий для отдыхающих

В прибрежном селе Кабанбай начато строительство спасательной станции и пожарного депо. Параллельно ведется разработка проектно-сметной документации для строительства новой линии электропередачи и полигона твердых бытовых отходов.

"Для системной и качественной реализации проектов планируется разработка нового генерального плана побережья озера. В рамках проекта предусматривается создание зон отдыха и туризма общей площадью более 1 000 гектаров, а также развитие рекреационных, общественно-деловых и жилых территорий. Особое внимание будет уделено транспортной доступности, инженерной инфраструктуре и экологической устойчивости", — уточнил аким области.

Алаколь станет одним из ведущих туристических центров региона

По словам Берика Уали, генеральный план станет основой для решения стратегических задач, включая развитие внутреннего туризма, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест и повышение качества отдыха.

В результате реализации проекта территория села Кабанбай и побережья озера Алаколь будут объединены, а освоенная площадь увеличится до 3 тысяч гектаров. Это позволит превратить Алаколь в один из ключевых туристических центров Восточного Казахстана.

Одним из ключевых направлений станет строительство лечебно-оздоровительного комплекса "Алаколь" с участием инвесторов из Азербайджана.

"21 октября главы двух государств подписали соответствующее соглашение. В настоящее время ведется согласование строительной площадки и подготовка проектной документации", — сообщил аким области.

Развитие побережья озера Алаколь рассматривается как долгосрочный стратегический проект, который обеспечит устойчивый рост туризма, новые инвестиции и социально-экономическое развитие региона.