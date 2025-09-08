Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании отметил, что глобальная конкуренция за транзит усиливается, и Казахстану необходимо действовать на опережение, чтобы сохранить и укрепить позиции ключевого транспортного узла Евразии, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам Президента, за прошлый год объем перевозок грузов по территории страны превысил 1 миллиард тонн. Однако, несмотря на положительную динамику, у Казахстана есть значительные резервы для расширения транзитного потенциала.

Особое внимание Токаев уделил развитию международных коридоров. Маршрут "Север – Юг" открывает прямой доступ к рынкам Персидского залива и Южной Азии, а "Восток – Запад" и инициатива Китая "Один пояс, один путь" усиливают роль Казахстана как сухопутного моста между Европой и Азией. Президент подчеркнул, что ключевое значение имеет и Транскаспийский транспортный маршрут.

"Все эти направления должны работать как единая система, принося стране ощутимый доход, новые инвестиции и качественные рабочие места. Для этого необходимо активно внедрять цифровые решения и технологии искусственного интеллекта", – сказал Токаев.

Он также сообщил, что недавно Казахстан направил первую партию зерна во Вьетнам через китайский порт Ляньюньган. В перспективе планируется строительство железной дороги "Тургунди – Герат" в Афганистане с выходом на рынок Пакистана.

Президент подчеркнул важность завершения крупных инфраструктурных проектов. В этом году будет введена в эксплуатацию вторая железнодорожная ветка "Достык – Мойынты" протяженностью 836 километров, что позволит значительно увеличить пропускную способность маршрута "Восток – Запад".

Кроме того, правительству поручено обеспечить своевременную реализацию таких проектов, как "Бахты – Аягоз" и "Кызылжар – Мойынты". По словам Токаева, их запуск завершит формирование каркаса железнодорожной инфраструктуры страны.