Казахстан изменил порядок финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) за счёт недропользователей. Теперь 1% отчислений компаний, добывающих углеводороды и уран, будет поступать напрямую в республиканский бюджет, передает BAQ.KZ.

Ранее эти средства проходили через сложную систему распределения, что создавало риск задержек и непрозрачности. Новая схема призвана централизовать финансирование и привести процесс в соответствие с Бюджетным кодексом РК.

Для учета средств утвержден специальный код бюджетной классификации (КБК): 401103 — "Отчисления недропользователей на научно-исследовательские, научно-технические и (или) опытно-конструкторские работы на территории Республики Казахстан".

Поправки вступили в силу после совместного приказа Министерства энергетики и Министерства науки и высшего образования от 17 декабря 2025 года. Теперь средства будут направляться напрямую в бюджет, что обеспечит более прозрачное и эффективное финансирование научных проектов в стране.

Министерства подчеркнули, что изменения позволят ускорить реализацию научных и инновационных проектов, повысить инвестиционную привлекательность научной сферы и создать условия для развития отечественной науки.