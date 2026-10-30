Овощи по 100 теңге за килограмм: где в Казахстане договорились о такой цене

В Павлодарской области заранее договорились о ценах на овощи на предстоящую зиму. 42 сельхозпроизводителя подписали с акиматом соглашение, по которому картофель и морковь будут поставлять по 100 теңге за килограмм.

Меморандум рассчитан на зимне-весенний период 2026 и 2027 годов. Для выполнения договоренностей фермеры обязались заложить на хранение 10 тысяч тонн картофеля и 3 тысячи тонн моркови.

По условиям соглашения, отпускная цена овощей для социальных магазинов, рынка «Жайлау» и сельскохозяйственных ярмарок составит 100 теңге за килограмм. Торговая надбавка не должна превышать 10% от стоимости производства.

Речь идет о запасах, сформированных в рамках меморандума в Павлодарской области. На все торговые точки Казахстана соглашение не распространяется.

Сельхозпроизводители обязались сохранить овощи до поставки покупателям и соблюдать согласованные цены. Предусмотрены требования к качеству продукции. Картофель должен пройти калибровку не менее 5+, а качество моркови необходимо подтвердить соответствующими документами.

В 2026 году Павлодарская область произвела 1 млн тонн картофеля и 150 тысяч тонн моркови. Регион входит в число крупнейших производителей овощной продукции в стране.

Аким области Асаин Байханов отметил, что большие объемы производства должны сопровождаться доступными ценами для жителей.

«Наша общая задача - не только обеспечивать высокие объемы производства, но и делать качественные овощи доступными для жителей региона. Для этого важно выстраивать эффективное взаимодействие государства и бизнеса, заблаговременно формировать необходимые запасы и обеспечивать стабильные поставки по согласованным ценам», подчеркнул Асаин Байханов.

Среди подписавших меморандум директор предприятия «Агро Терра» Актогайского района Ербол Алибеков и глава крестьянского хозяйства «Агросоюз» Павлодарского района Сергей Тилинин.

Сельхозпроизводители подтвердили готовность направить часть нынешнего урожая на внутренний рынок. По их словам, государственная поддержка, включая субсидирование и льготное кредитование, помогает сокращать производственные затраты и выполнять обязательства по поставкам овощей.