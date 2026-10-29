Налоговая усомнилась в сделке, пришлось выкапывать трубы: как бизнесу защититься от проверок

В Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев предложил обсудить введение трехлетнего моратория на проверки микро- и малого бизнеса с 2027 года. Вопрос снижения административной нагрузки на предпринимателей связан и с действующим порядком налогового контроля.

С начала 2026 года в Казахстане работает обновленная система оценки налоговых рисков, предусматривающая автоматизированный отбор для проверок. По каким причинам компании попадают под подозрение, можно ли узнать основания проверки и как оспорить решение налоговой, BAQ.KZ рассказал эксперт по налоговым вопросам Нуртас Телагисов.

Алгоритм под секретом. Как узнать причину проверки?

28 октября Комитет государственных доходов разъяснил новый порядок назначения налоговых проверок. В ведомстве сообщили, что система анализирует показатели деятельности предпринимателей и выявляет возможные риски.

При этом сам факт попадания в группу риска не означает, что бизнес нарушил закон.

Нуртас Телагисов объяснил, что предприниматель вправе потребовать обоснование претензий к своей компании, но сам алгоритм оценки рисков остается закрытым.

«Методику узнать нельзя. Основания по своему делу можно и нужно. Это две вещи надо разделить. В принципе, сами критерии риска закрыты», – рассказал эксперт.

По его словам, в судебных спорах налоговые органы могут представлять критерии оценки рисков, имеющие ограниченный доступ. Такие материалы суд исследует в особом порядке.

«Если оценка групповая, то при выходе на конкретное лицо орган обязан показывать конкретные факты именно по нему. Закрытость методики не освобождает орган от мотивировки акта», – подчеркнул Телагисов.

Эксперт ссылается на статью 28 Налогового кодекса, которая закрепляет право предпринимателя получать мотивированные и понятные разъяснения действий налоговых органов.

«Что делать при таких случаях по практике? Через e-Otinish либо через канцелярию подается запрос. Какие источники и параметры использованы? Что с чем сравнивали и за какой период?» – объяснил он.

При этом требование объяснить причины претензий к конкретной компании не равнозначно требованию раскрыть закрытые критерии автоматизированной системы.

Родственники, общий IP-адрес и грузовики, которых нет

По словам Телагисова, в налоговых спорах вопросы возникают порой из-за обстоятельств, которые сами по себе не доказывают нарушения.

Например, налоговый орган может усомниться в сделке между компаниями, если заподозрит родственные связи между их учредителями.

«Условно, в учредительных сведениях двое мужчин-учредителей в одной компании и учредитель другой компании. Лица разные, но одна фамилия и одно отчество. Налоговая сомневается в данной сделке, потому что они являются родными братьями. То есть есть аффилированность», – привел пример эксперт.

Еще один случай связан с оформлением электронных счетов-фактур.

«Было такое на практике, когда с одного IP выписывались счета-фактуры», – рассказал Телагисов.

Вопросы возникали и к компаниям, оказывающим транспортные услуги без собственных автомобилей.

«Ваш контрагент делает грузовые перевозки, но при этом, согласно сведениям налогового органа и уполномоченных органов, транспортных средств нет. Хотя там могут быть договоры субаренды и так далее», – пояснил он.

Эксперт рассказал, что среди обстоятельств, привлекавших внимание проверяющих в его практике, встречались возраст руководителей старше 60 лет, частые корректировки деклараций, исправление счетов-фактур, длительная налоговая задолженность и отсутствие компании по юридическому адресу.

Речь идет о наблюдениях эксперта из налоговых споров, а не об официально опубликованном перечне критериев автоматизированной системы.

«Оснований очень много, и по практике все не скажешь. Я изучал эти акты налоговых проверок, эти уведомления, которые выставляются, и те доводы, которые налоговые органы приводят. Основное количество этих доводов они приводят, чтобы признать сделку недействительной либо убрать с вычетов», – объяснил Телагисов.

Доказательства нашли под землей

Один из самых необычных случаев из практики эксперта связан с поставкой и установкой труб.

Налоговые органы усомнились в реальности сделки. Вопросы возникли из-за отсутствия документов, подтверждающих происхождение товара, приобретенного много лет назад.

Спор дошел до суда, где решили проверить, существуют ли установленные трубы в действительности.

«У меня один раз было подобное дело. Регистрацию компании признали недействительной. Мы обжаловали уведомление, но хотели признать сделку недействительной. Там судья не поленился, назначил эксперта», – вспоминает Телагисов.

Чтобы установить фактические обстоятельства, пришлось проводить работы непосредственно на объекте.

«Выкопали эти трубы, посмотрели, удостоверились и заключение дали. И мы в итоге выиграли этот суд», – рассказал эксперт.

По словам Телагисова, подобных проблем можно избежать, если заранее сохранять документы, подтверждающие реальность каждой операции.

«Не стоит ждать налоговой проверки, не стоит ждать уведомлений. Просто уже нашим предпринимателям надо выработать такую стратегию, что если придут, уже документы готовы. Там даже фотки, видео люди сохраняют, когда на объекте делаются какие-то услуги, работы. Это все фиксируется», – посоветовал он.

Эксперт предупреждает, что договоров и актов выполненных работ иногда оказывается недостаточно.

«Одной АВР, одного счета-фактуры, одного договора не всегда хватает. Надо углубляться в саму сделку», – отметил Телагисов.

В транспортных спорах, например, могут пригодиться путевые листы, документы о водителях, страховании, зарплатах и пенсионных отчислениях. При строительных работах полезны сметы, заключения специалистов и фотографии объектов.

Налоговая обязана предупредить перед проверкой?

В Комитете государственных доходов сообщили, что новый подход предполагает сначала предупреждение предпринимателя и возможность устранить выявленный риск.

Но Телагисов обращает внимание, что не во всех случаях налоговая обязана предварительно направлять уведомление о нарушении.

«Здесь два разных вопроса. Предупреждение по существу или процедурное предупреждение. Это надо разграничить», – объяснил эксперт.

Он уточнил, что проверки могут назначаться по разным основаниям. Среди них обращения самих предпринимателей, обстоятельства уголовных дел и другие предусмотренные законом случаи.

Отдельно существует процедура заслушивания, при которой бизнесу предоставляют возможность представить свои возражения до принятия административного решения.

«Налоговый орган предварительное решение вручает налогоплательщику, и у налогоплательщика есть право возразить в письменном порядке либо ходатайствовать об устном заслушивании. Мы обычно используем оба права», – рассказал Телагисов.

По статье 73 Административного процедурно-процессуального кодекса предварительное решение, когда предусмотрено заслушивание, должно направляться не позднее трех рабочих дней до принятия административного акта.

Предприниматель вправе представить возражения или попросить об устном заслушивании в течение двух рабочих дней после получения предварительного решения. Закон предусматривает исключения из процедуры заслушивания.

«Первый выход, это сдать дополнительную отчетность, оплатить налоги. А второй, возразить, написать возражение письменное и свою позицию изложить», – пояснил эксперт.

Если заслушивание проводится устно, составляется протокол. Телагисов советует внимательно проверять, отражены ли в нем представленные документы и доводы предпринимателя.

Система ошиблась. Что делать бизнесу?

«Первое правило. Не молчать и не пропускать сроки», – подчеркнул Телагисов.

По словам эксперта, предприниматель должен проверить основания претензий, налоговый период, расчеты и документы, на которые ссылается налоговый орган.

«Молчание при надлежащем извещении позволяет органу принять решение без вас», – предупредил он.

При несогласии с предварительным решением эксперт рекомендует направить письменные возражения и при необходимости ходатайствовать об устном заслушивании. Его можно провести и по видеосвязи.

«Мы идем на заслушивание, закидываем возражение. Почему? Потому что завтра в суде это все доказать хорошо будет. Как добросовестный налогоплательщик я реагирую, и реагирую в рамках статьи, пользуюсь обеими правами», – рассказал Телагисов.

Закон предусматривает три рабочих дня для представления замечаний к протоколу устного заслушивания после ознакомления с ним.

Эксперт советует фиксировать все возражения еще до суда.

«Все процедурные дефекты стадии заслушивания заявляются в возражении, в протоколе, а затем переносятся в жалобу на предписание и иск в суд. Довод, впервые появившийся в иске, слабее», – объяснил он.

Можно выиграть суд, но проверка продолжится

По словам Телагисова, предприниматели иногда рассчитывают, что жалоба автоматически остановит налоговую проверку. Но это не так.

«Останавливает ли жалоба проверку? Честный ответ, практически никогда», – отметил эксперт.

Налоговый кодекс прямо предусматривает, что обжалование предписания не приостанавливает проведение проверки.

В практике Телагисова был случай, когда предприниматели оспаривали назначение проверки, но налоговый орган успел завершить ее до окончания судебного разбирательства.

«Мы обжаловали предписание. Потом выиграли суд, признали предписание и назначение проверки незаконным. Но результат проверки уже был. Получается, мы потом подали на результат проверки и тоже его выиграли», – рассказал эксперт.

Поэтому бизнесу приходится отдельно оспаривать предписание и, при необходимости, уведомление о результатах проверки.

Если поставщик не платит налоги, отвечает ли покупатель?

Новый Налоговый кодекс предусматривает презумпцию добросовестности налогоплательщика.

В статье 30 закреплено, что занижение налогов или их неуплата поставщиком не могут быть единственным основанием для отказа в подтверждении взаиморасчетов с ним.

«В статье 30 Налогового кодекса добросовестность закреплена. Нарушение устанавливается проверкой, доказывает орган, неясности толкуются в пользу налогоплательщика. Неуплата налогов поставщиком не может быть единственным основанием для неподтверждения взаиморасчетов», – пояснил Телагисов.

При этом саму покупку или оказание услуг предпринимателю необходимо подтверждать документами.

Эксперт обратил внимание и на ограничения, предусмотренные новым Налоговым кодексом. Например, комплексную проверку нельзя назначать при определенном уровне налоговой нагрузки, за исключением случаев, установленных законом.

Для микро- и малого бизнеса ограничено количество требований о представлении документов в ходе проверки. Обычно их можно направить не более двух раз. На исполнение требования предусмотрено 10 рабочих дней, а в установленных случаях срок может быть продлен по ходатайству предпринимателя.

Мораторий уже действует. Что предложил Президент?

С 1 января 2026 года для микро- и малого бизнеса в Казахстане действует механизм «чистого листа».

Он предусматривает ограничения на налоговые проверки по обязательствам за периоды до 2026 года. При этом сохраняются исключения, в том числе для отдельных ранее назначенных проверок, уголовных дел, требований прокуратуры и некоторых случаев представления дополнительной отчетности после 17 декабря 2025 года.

Телагисов отмечает, что предприниматели продолжают получать уведомления по прошлым периодам и не всегда понимают, распространяются ли на них послабления.

«Касательно чистого листа, он не всегда работает нормально. Сейчас на практике мы его видим. Выставляют уведомления ИП, микро- и малому бизнесу. Приходят уведомления за 2024, 2025, даже 2023 год», – рассказал эксперт.

На этом фоне в Послании 28 октября Касым-Жомарт Токаев предложил обсудить введение нового трехлетнего моратория на проверки микро- и малого бизнеса с 1 января 2027 года.

Глава государства привел данные, согласно которым за первое полугодие 2026 года число нарушений среди индивидуальных предпринимателей сократилось на 34%, но сумма штрафов выросла почти на 11%. Количество внеплановых проверок увеличилось в десятки раз.

«Анализ деловой активности показывает, что бизнесу достаточно просто не мешать», – заявил Президент.

Предлагаемый мораторий пока не введен. Его целесообразность предстоит обсудить депутатам Курултая совместно с Правительством.

Нуртас Телагисов считает, что предпринимателям следует защищать свои интересы независимо от возможных послаблений.