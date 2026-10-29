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Касым-Жомарт Токаев примет участие в церемонии открытия 13-го саммита Организации тюркских государств

29 Октября 2026, 20:50
АВТОР
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Акорда 29 Октября 2026, 20:50
29 Октября 2026, 20:50
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворцовый комплекс «Кулие» для участия в церемонии открытия 13-го саммита Организации тюркских государств, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Главу государства встретил Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

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