Касым-Жомарт Токаев примет участие в церемонии открытия 13-го саммита Организации тюркских государств
29 Октября 2026, 20:50
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29 Октября 2026, 20:5029 Октября 2026, 20:50
159Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворцовый комплекс «Кулие» для участия в церемонии открытия 13-го саммита Организации тюркских государств, сообщает пресс-служба Акорды.
Главу государства встретил Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.
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