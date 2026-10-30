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Токаев и лидеры тюркских стран посетили концерт с участием Димаша Кудайбергена

30 Октября 2026, 01:37
АВТОР
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Акорда 30 Октября 2026, 01:37
30 Октября 2026, 01:37
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Фото: Акорда

Главы государств - членов Организации тюркских государств посетили концерт мастеров искусств тюркского мира. В программу вошли музыкальные произведения стран - участниц ОТГ в исполнении ансамбля «Тюркский мир» и Президентского симфонического оркестра Турции.

Гостям также представили традиционные танцы тюркских народов. На концерте выступили известный турецкий певец Кырач и народный артист Казахстана Димаш Кудайберген.

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