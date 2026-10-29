Более 490 тонн сельхозпродукции привезут из Акмолинской области на ярмарку в Астану

31 октября на территории ипподрома «Қазанат» в Астане пройдёт сельскохозяйственная ярмарка Акмолинской области. Жителям столицы предложат более 490 тонн продуктов питания и другой сельхозпродукции по ценам на 10–15% ниже среднерыночных.

В ярмарке примут участие около 40 сельхозтоваропроизводителей из 17 районов области, а также Кокшетау, Косшы и Степногорска. Для торговли подготовят 140 мест, а ассортимент составит более 50 видов продукции.

Наибольшую часть поставок составят более 210 тонн картофеля и овощей. Также покупателям предложат 124 тонны мяса и колбасных изделий, 38 тонн муки, 32 тонны молока и молочной продукции, 11 тонн растительного масла и около 8 тонн круп. Кроме того, в столицу привезут четыре тонны свежей рыбы и рыбной продукции, а также 350 тысяч пищевых яиц.

Среди участников — крупные предприятия агропромышленного комплекса региона, включая «Акколь Құс», «Родина», Burabai Milk, «Бижан», «Урожай», «Айбат», «Гормолзавод», Milk Project, «ҚазГер Құс», ПК «Ижевский», «Макинская птицефабрика», Aitas RTC и другие компании.

Помимо продуктов питания, на ярмарке будут продавать дрова, посадочный материал и другие сезонные товары.

Ярмарка позволит акмолинским производителям напрямую представить свою продукцию жителям столицы, а покупателям — приобрести товары местных хозяйств по более доступным ценам.

Мероприятие начнётся 31 октября в 8:00 на территории ипподрома «Қазанат» в Астане.