Золото с бриллиантами исчезло вместе с подставкой

В Усть-Каменогорске посетитель ювелирного салона, по версии полиции, решил не размениваться на мелочи. Пока продавца не было рядом, с витрины исчезла целая подставка с золотыми украшениями, в том числе с бриллиантами. Стоимость пропажи составила 2,7 млн теңге.

После обращения владельца магазина полицейские начали поиски подозреваемого.

Как выяснилось, воспользоваться моментом оказалось проще, чем скрыть следы. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили предполагаемого похитителя. Им оказался 25-летний житель города.

По предварительным данным, часть украшений молодой человек успел сдать в ломбард. Остальные ювелирные изделия полицейские изъяли.

Так что поговорка «не всё то золото, что блестит» в этой истории получила неожиданное продолжение. Золото оказалось настоящим, а вот надежда остаться незамеченным не оправдалась.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

В полиции напомнили владельцам магазинов о необходимости следить за сохранностью дорогостоящих товаров и не оставлять витрины без присмотра.