Золото с бриллиантами исчезло вместе с подставкой
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В Усть-Каменогорске посетитель ювелирного салона, по версии полиции, решил не размениваться на мелочи. Пока продавца не было рядом, с витрины исчезла целая подставка с золотыми украшениями, в том числе с бриллиантами. Стоимость пропажи составила 2,7 млн теңге.
После обращения владельца магазина полицейские начали поиски подозреваемого.
Как выяснилось, воспользоваться моментом оказалось проще, чем скрыть следы. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили предполагаемого похитителя. Им оказался 25-летний житель города.
По предварительным данным, часть украшений молодой человек успел сдать в ломбард. Остальные ювелирные изделия полицейские изъяли.
Так что поговорка «не всё то золото, что блестит» в этой истории получила неожиданное продолжение. Золото оказалось настоящим, а вот надежда остаться незамеченным не оправдалась.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.
В полиции напомнили владельцам магазинов о необходимости следить за сохранностью дорогостоящих товаров и не оставлять витрины без присмотра.
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