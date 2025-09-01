Сегодня, 1 сентября, в Казахстане прозвенит первый звонок для тысяч школьников. В новом учебном году за парты в Казахстане сядут более 360 тысяч первоклассников. Министерство просвещения сообщает, что в общей сложности в стране будет обучаться около 4,1 миллиона школьников в более чем 8 тысячах школ.

День знаний у нас традиционно ассоциируется с линейками, цветами и первоклассными бантиками. Но во всём мире начало учебного года празднуют по-разному. Как учатся и отмечают этот день в других странах, читайте в материале BAQ.KZ.

Великобритания

Учебный год начинается примерно 1 сентября, но точную дату устанавливают местные органы. В начальную школу дети идут с 4–5 лет. Первый день ничем не отличается от обычных занятий: без торжественных линеек и цветов.

Германия

Здесь школьный год начинается в конце августа или начале сентября. Для первоклассников устраивают праздничный концерт, а обязательным атрибутом становится подарочный "школьный кулек" Schultüte с канцелярией и сладостями.

Япония

Учебный год начинается в апреле, когда цветёт сакура. Первоклассники идут в школу с 6 лет, сначала знакомятся с учителями, а через неделю начинают посещать занятия.

США

В каждом штате своя дата начала учебного года — кто-то стартует в августе, кто-то — после праздника труда в первый понедельник сентября. Первый день больше похож на организационную встречу: уроков нет, дети и родители знакомятся с учителем и классом.

Китай

Учебный год начинается 1 сентября, но цветы и подарки традиционно дарят на День учителя. Китайские школьники идут в первый класс с 6 лет и учатся больше, чем их сверстники в других странах, при этом каникулы у них только летом и на Новый год.

Нидерланды

Дети идут в школу на следующий день после дня рождения, если это попадает на летние каникулы — педагог знакомит их со школой заранее. Первый учебный день начинается в конце августа или начале сентября с собрания и приветственного слова директора. В некоторых школах детей угощают мороженым.

Аргентина

Учебный год начинается в марте, когда у нас ещё зима. Первоклассники носят форму: в государственных школах — белые халатики, в частных — школьную форму с эмблемой.

Южная Африка

Школьный год стартует в январе, когда детям 5,5–6 лет. Первый день — это обычный учебный день, без цветов, линеек и торжеств. Дети сразу садятся за парты и начинают учиться.

Несмотря на различия, в каждой стране День знаний важен: он открывает путь к новым знаниям и новым мечтам. Для казахстанских школьников 1 сентября остаётся тёплой традицией, объединяющей поколения и дарящей надежду на успешный учебный год.