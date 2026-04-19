10 000 участников из 44 стран собрал девятый Almaty Half Marathon

19 апреля в Алматы состоялся девятый Almaty Half Marathon. Забег собрал более 10 000 участников из 44 стран и открыл сезон крупных стартов в Казахстане, передает BAQ.KZ.

В этом году установлен рекорд по числу иностранных бегунов — более 800 участников. Наиболее представлены Россия, Кыргызстан, Узбекистан, а также страны Европы, Азии и США.

В рамках мероприятия была реализована экологическая акция, приуроченная к общенациональной инициативе «Таза Қазақстан».

Организованы точки раздельного сбора отходов, работали эко-зоны, вторсырьё направлено на переработку. Также сокращено использование одноразовых материалов.

Прошла благотворительная акция «Тепло» — участники передали тёплые вещи нуждающимся.

В финишном городке предусмотрены комфортные условия: комната матери и ребёнка, а также инклюзивные санитарные зоны.

Подобные события способствуют развитию массового спорта и экологической культуры.