10 000 участников из 44 стран собрал девятый Almaty Half Marathon
В рамках мероприятия была реализована экологическая акция, приуроченная к общенациональной инициативе «Таза Қазақстан».
Сегодня 2026, 15:16
Сегодня 2026, 15:16Сегодня 2026, 15:16
Фото: Акимат города Алматы
19 апреля в Алматы состоялся девятый Almaty Half Marathon. Забег собрал более 10 000 участников из 44 стран и открыл сезон крупных стартов в Казахстане, передает BAQ.KZ.
В этом году установлен рекорд по числу иностранных бегунов — более 800 участников. Наиболее представлены Россия, Кыргызстан, Узбекистан, а также страны Европы, Азии и США.
В рамках мероприятия была реализована экологическая акция, приуроченная к общенациональной инициативе «Таза Қазақстан».
Организованы точки раздельного сбора отходов, работали эко-зоны, вторсырьё направлено на переработку. Также сокращено использование одноразовых материалов.
Прошла благотворительная акция «Тепло» — участники передали тёплые вещи нуждающимся.
В финишном городке предусмотрены комфортные условия: комната матери и ребёнка, а также инклюзивные санитарные зоны.
Подобные события способствуют развитию массового спорта и экологической культуры.
