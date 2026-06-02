Задержан директор Алматинского вагонного депо

В мессенджерах распространяется информация о расследовании в отношении руководителя Алматинского эксплуатационного вагонного депо. В компании сообщили, что по этому делу ведутся следственные действия.

По официальным данным, руководитель предприятия был задержан 9 апреля 2026 года в рамках уголовного дела. Следствие охватывает период его работы за 2024-2025 годы. Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Позиция ктж

В АО "НК "Қазақстан темір жолы" заявили, что придерживаются политики нулевой терпимости к коррупции и оказывают полное содействие следственным органам. Компания предоставляет все необходимые материалы и информацию в рамках закона.

Внутренняя проверка

Также сообщается, что в Алматинском эксплуатационном вагонном депо начата внутренняя проверка. Её проводит комиссия под руководством комплаенс-службы компании. Цель – выявить причины и условия, которые могли привести к правонарушению.

До завершения следственных мероприятий и принятия процессуального решения компетентными органами Компания воздерживается от дополнительных комментариев.

Ранее директора филиала Казтемиртранс задержали по подозрению в крупной взятке.

