Задержан директор Алматинского вагонного депо
В мессенджерах распространяется информация о расследовании в отношении руководителя Алматинского эксплуатационного вагонного депо. В компании сообщили, что по этому делу ведутся следственные действия.
По официальным данным, руководитель предприятия был задержан 9 апреля 2026 года в рамках уголовного дела. Следствие охватывает период его работы за 2024-2025 годы. Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Позиция ктж
В АО "НК "Қазақстан темір жолы" заявили, что придерживаются политики нулевой терпимости к коррупции и оказывают полное содействие следственным органам. Компания предоставляет все необходимые материалы и информацию в рамках закона.
Внутренняя проверка
Также сообщается, что в Алматинском эксплуатационном вагонном депо начата внутренняя проверка. Её проводит комиссия под руководством комплаенс-службы компании. Цель – выявить причины и условия, которые могли привести к правонарушению.
До завершения следственных мероприятий и принятия процессуального решения компетентными органами Компания воздерживается от дополнительных комментариев.
Ранее директора филиала Казтемиртранс задержали по подозрению в крупной взятке.
